Carrera sin sostén en Colorado: el verdadero motivo detrás de esta iniciativa solidaria

La lucha contra el cáncer de mama se teñirá de un carácter simbólico y festivo el próximo 5 de octubre con la primera carrera sin sostén organizada en Tennyson Street.

La iniciativa, además de romper esquemas tradicionales en el deporte comunitario, busca visibilizar la enfermedad y recaudar fondos para pacientes jóvenes diagnosticados en Colorado.

Una carrera diferente con un mismo objetivo

El evento, bautizado como “Titty Trot”, recorrerá dos cuadras de la reconocida avenida, uniendo a los participantes desde Empourium hasta Berkeley Alley Brewing, dos cervecerías que se unieron para darle vida a la actividad.

Los corredores podrán caminar, saltar la cuerda o trotar, pero con un elemento distintivo: hacerlo sin sostén, como símbolo de solidaridad con quienes enfrentan tratamientos de cáncer de mama que afectan directamente la percepción del cuerpo.

El costo de inscripción es de 20 dólares e incluye una bebida antes y después de la carrera, además de un calentamiento de yoga en Ohana Yoga and Barre.

La cita comienza a las 10 de la mañana y se extenderá hasta la 1:00 p. m., con música en vivo, comida y actividades educativas lideradas por BeaconRN, enfocadas en el autoexamen mamario.

Recaudación con impacto local

Todas las ganancias del evento se destinarán a Polite Tumor, una organización local que brinda apoyo económico y emocional a adultos jóvenes —entre 18 y 39 años— diagnosticados con cáncer de mama.

Según datos de la entidad, los pacientes en este rango etario gastan 20.000 dólares más en promedio que aquellos mayores de 40 años durante el tratamiento, lo que agrava la carga financiera en medio de un proceso ya difícil.

Más allá de la recaudación, los organizadores subrayan el carácter simbólico de la carrera: quitarse el sostén representa un gesto de libertad, visibilidad y apoyo para quienes deben enfrentar los efectos físicos y emocionales de la enfermedad.

“Queremos que sea una jornada para reír, unirnos y al mismo tiempo recordar que cada paso es en honor a quienes luchan contra el cáncer de mama”, señalaron los impulsores del evento.

Los boletos están disponibles a través de Eventbrite por 23,18 dólares, con opción a colaborar como voluntario o donante a través de la página de Polite Tumor.

