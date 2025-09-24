La ONU se pronuncia por fallos en una escalera eléctrica que afectó a Trump: revelaron quién fue el culpable

Suscríbete a nuestros canales

El 23 de septiembre de 2025, durante su visita a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vivió una serie de incidentes inesperados que capturaron la atención de los medios y del público.

Uno de los momentos más comentados fue la parada repentina del escalador que transportaba al mandatario estadounidense y a la primera dama, Melania Trump, al escenario.

Asimismo, cuando ya se encontraba en la tarima para dar su discurso, el teleprompter dejó de funcionar.

Donald Trump expresó que ambos eventos hicieron su discurso más interesante.

¿Qué pasó con las escaleras en la ONU?

Según el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, una investigación reveló que un videógrafo de la Casa Blanca activó accidentalmente el mecanismo de seguridad del escalador.

Este mecanismo está diseñado para evitar que personas u objetos queden atrapados en el mecanismo del escalador, lo que explica la detención abrupta.

Dujarric agregó que "el escalador había dejado de funcionar después de que se activara un mecanismo de seguridad en el paso de la comb. El videógrafo pudo haber desencadenado inadvertidamente esta función de seguridad”.

¿Cuáles fueron las reacciones del equipo de Trump?

Mientras Trump tomó los incidentes con ligereza, su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, sugirió que si alguien en la ONU había detenido intencionalmente el escalador, esa persona debía ser despedida e investigada.

Leavitt insinuó que los eventos podrían no haber sido coincidencias.

"Cuando pones todo esto junto, no parece una coincidencia para mí", afirmó Leavitt, añadiendo que el Servicio Secreto de los Estados Unidos estaba investigando la situación.

