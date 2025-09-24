Nueva York lanza programa de casas prefabricadas y económicas: sepa cómo aplicar

Suscríbete a nuestros canales

En un esfuerzo por aliviar la creciente crisis de vivienda en Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul impulsó el programa Move-IN NY, donde otorga casas prefabricadas a ciertos beneficiarios.

Esta es una iniciativa audaz que busca hacer realidad el sueño de la vivienda propia para miles de neoyorquinos.

Este proyecto marca un retorno a soluciones creativas, ofreciendo casas prefabricadas de bajo costo como una alternativa viable a la construcción tradicional, cuyo costo se ha disparado en los últimos años.

El programa se lanza gracias al presupuesto inicial de $50 millones proveniente del Presupuesto Estatal Aprobado para el año fiscal 2025-26.

Esta iniciativa aspira a desplegar hasta 200 unidades en todo el estado, comenzando por tres ciudades piloto. Las primeras viviendas CrossMods ya se han instalado en:

Schnectady

Syracuse

Newcomb

¿Cómo son las casas?

Estas casas ofrecen un diseño atractivo y funcional y demuestran la rapidez y la eficiencia de este método de construcción, con un tiempo de desarrollo y traslado de solo seis meses.

La inversión en estas unidades fue de $250 000, una cifra significativamente menor a los $450 000 que cuesta una vivienda unifamiliar pequeña en la actualidad.

Esta reducción de costos permite que las propiedades se vendan a precios accesibles para compradores de ingresos bajos y moderados, abordando así la inaccesibilidad del mercado inmobiliario.

Funcionalidad

Las casas prefabricadas son una solución práctica porque optimizan el tiempo y los recursos. La mayor parte de la construcción se realiza en un entorno de fábrica controlado, lo que minimiza los retrasos causados por el clima y asegura un control de calidad riguroso.

Este método no solo reduce los costos de mano de obra y materiales, sino que también agiliza el proceso de edificación, permitiendo a los propietarios mudarse en un tiempo récord.

Además, su diseño modular facilita el transporte y la instalación, haciendo posible ocupar terrenos baldíos con zonificación, en áreas donde las opciones de vivienda asequible son escasas. .

Ventajas

Las ventajas de la construcción modular van más allá de la mera reducción de costos. Estas viviendas, como las CrossMods de 140 metros cuadrados con tres dormitorios, dos baños, porche y garaje, son versátiles y sostenibles.

Al ser construidas en fábricas, se reduce drásticamente el desperdicio de materiales. Además, a menudo incorporan tecnologías y materiales de eficiencia energética.

La posibilidad de acceder a hipotecas convencionales para estas propiedades las equipara con las viviendas tradicionales, facilitando el camino a la propiedad para más familias.

Otras opciones

El concepto de vivienda modular asequible está ganando terreno en todo Estados Unidos. Empresas como Amazon incursionaron en el mercado y ofrecen kits de casas prefabricadas que los compradores pueden armar por sí mismos.

Por otro lado, compañías especializadas como Lowe's también exploran modelos de casas de construcción rápida.

Estos programas y ofertas complementan la labor de iniciativas gubernamentales, como el Move-IN NY, promoviendo un ecosistema más amplio y competitivo que beneficia al consumidor.

Otros actores clave en la industria incluyen a Skender en Chicago y Blueprint Robotics en Baltimore, que utilizan tecnología avanzada para optimizar la construcción modular.

Futuro

La visión de la gobernadora Hochul se hizo en colaboración con la Oficina de Viviendas y Renovación Comunitaria del estado (HCR) y la empresa Champion Homes.

Esta acción podría sentar un precedente para futuros proyectos de vivienda en todo el país.

El programa Move-IN NY representa un paso significativo para abordar el aumento del costo de la vivienda y democratizar la propiedad, ofreciendo una solución tangible y rápida para miles de familias.

