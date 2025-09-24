CalWORKs: descubre cómo solicitar asistencia en efectivo en California

Suscríbete a nuestros canales

CalWORKs, que significa California Work Opportunity and Responsibility to Kids, es el nombre que recibe en California el programa federal de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).

Su propósito es ofrecer apoyo financiero, servicios de empleo y otros recursos a las familias con hijos que están pasando por momentos difíciles.

De acuerdo con la página web oficial del estado de California, a diferencia de simplemente recibir un cheque, CalWORKs busca empoderar a las familias para que alcancen la autosuficiencia mediante la capacitación laboral y la educación.

Si eres residente de California y estás enfrentando problemas económicos, comprender cómo funciona CalWORKs puede ser el primer paso hacia una estabilidad a largo plazo.

¿Quién es elegible para CalWORKs?: requisitos clave

Para ser elegible para CalWORKs, las familias deben cumplir con varios criterios de elegibilidad.

En primer lugar, es un programa para familias con al menos un menor de 18 años (o 19 si aún está en la escuela secundaria) o una mujer embarazada.

Los solicitantes y sus hijos deben ser residentes de California y tener un estatus migratorio válido, como ser ciudadano estadounidense o un inmigrante legal elegible.

Además, los ingresos y recursos de la familia deben estar por debajo de los límites establecidos por el condado.

Por ejemplo, el límite de recursos para la mayoría de las familias es de aproximadamente $12.137, aunque este monto puede ser más alto si la familia incluye a una persona mayor o con una discapacidad.

Los "recursos" incluyen dinero en efectivo, saldos bancarios y otros activos financieros. Algunos bienes, como la casa familiar, los muebles y un automóvil de valor limitado, generalmente no se cuentan.

Proceso de solicitud y los documentos necesarios

Solicitar CalWORKs es un proceso pensado para ser fácil y accesible, y puedes hacerlo de varias maneras. La forma más rápida es a través de BenefitsCal.com, un portal que reúne varios programas de beneficios en California.

Si prefieres, también puedes presentar tu solicitud en persona en una oficina de servicios sociales del condado, por teléfono, o enviando un formulario por correo o fax.

Una vez que envíes tu solicitud, se programará una entrevista, que puede ser por teléfono o en persona, con un trabajador de elegibilidad del condado.

Durante esta entrevista, necesitarás presentar documentos que verifiquen la información que proporcionaste.

Es importante tener a mano pruebas de identidad, residencia, ingresos, recursos y la situación familiar, como actas de nacimiento o certificados de matrimonio. Ten en cuenta que el proceso de elegibilidad puede tardar hasta 45 días.

¿Cuánto dinero Ofrece CalWORKs en California?

La cantidad de asistencia en efectivo que una familia puede recibir a través de CalWORKs no es una suma fija; varía significativamente.

El monto de los beneficios mensuales se calcula en función de varios factores, principalmente el tamaño de la familia, el ingreso mensual neto y la ubicación geográfica (algunos condados tienen límites de pago más altos).

Por lo tanto, no existe una cifra universal, y es fundamental que los solicitantes revisen su situación particular con un trabajador del condado.

La asistencia en efectivo se distribuye a través de una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT), que se puede usar como una tarjeta de débito para comprar bienes esenciales.

