Consulados móviles de México: así puedes tramitar tu matricula consular en EEUU

Los consulados móviles de México en Estados Unidos (EEUU) acercan los servicios consulares a las comunidades que viven lejos de una sede fija.

Las unidades móviles que se trasladan a distintas ciudades en los EEUU. Estos operativos permiten que los ciudadanos mexicanos realicen trámites como la expedición de pasaportes, matrículas consulares y otros documentos.

Las citas son gratuitas y se pueden agendar en línea a través del sitio oficial del Gobierno de México. Siempre y cuando la solicitud sea directamente de las personas a beneficiar.

¿Qué necesitas para tramitar tu pasaporte?

Para tramitar tu pasaporte, necesitas comprobar tu nacionalidad mexicana con tu acta de nacimiento, certificado de nacionalidad o matrícula consular de alta seguridad.

También debes acreditar tu identidad con un documento original con fotografía. El pasaporte se entrega el mismo día de la cita, aproximadamente dos horas después de finalizar el trámite.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar una identificación mexicana?

Para tramitar una identificación mexicana en EEUU, tienes dos opciones: la matrícula consular y la credencial para votar. Para la matrícula consular, necesitas los mismos documentos que para el pasaporte y un comprobante de domicilio.

La matrícula tiene una vigencia de 5 años y un costo de $40 dólares. Para la credencial para votar, necesitas un documento que acredite la nacionalidad, una identificación con fotografía y un comprobante de domicilio.

¿Cuánto tardan en entregar la credencial para votar?

A diferencia del pasaporte y la matrícula consular, el INE te enviará la credencial por mensajería a tu domicilio de 3 a 5 semanas después del trámite.

La entrega es personal, por lo que solo tú puedes recibirla. Para activarla, debes llenar el formulario o llamar al número que viene en el sobre para confirmar que la recibiste.

Para más información se recomienda ingresar en el sitio web del consulado de México o comunícate al 1 (866) 986 8306 si estas en EEUU y desde otros países (por cobrar) al: +52 (55) 5481 9897.

