Alza de tarifas en el Metro y bus de Nueva York desde esta fecha: conoce los cambios para viajar

El ajetreo diario de Nueva York se enfrentará a un nuevo desafío económico a principios de 2026.

De acuerdo con información de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Nueva York (MTA), el próximo año se confirmó un ajuste en los precios de sus servicios, marcando el fin de la tarifa base actual.

Este incremento impactará directamente a los millones de neoyorquinos y visitantes que dependen de la red de metro y autobuses, un sistema vital que, según cifras de 2024, transporta a un promedio de alrededor de 3.4 millones de pasajeros en metro y 1.3 millones en autobús en un día hábil.

¿Cuánto subirá la tarifa en el Metro y Bus de Nueva York?

La decisión de subir la tarifa unitaria en 10 centavos, elevándola a US$3.00, será efectiva a partir del 4 de enero de 2026, y representa la primera modificación de costos desde 2023.

El anuncio, aunque esperado dentro de los ciclos de revisión de la MTA, genera preocupación entre los usuarios habituales, para quienes cada centavo cuenta en una de las ciudades más caras del mundo.

Sin embargo, la agencia defiende la medida como un paso necesario y moderado, comparado con los ajustes realizados en otros sistemas de transporte del país.

El presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, se refirió al tema ante el medio local The City, admitiendo que cualquier subida tarifaria es "dolorosa".

No obstante, destacó que el alza del 2% se mantiene sensiblemente por debajo de los incrementos de dos dígitos aprobados en jurisdicciones cercanas como Nueva Jersey y Pensilvania.

Lieber incluso argumentó que, si la MTA hubiera aplicado la tasa de inflación acumulada en los últimos dos años, el costo autorizado por viaje habría ascendido a US$3.14.

Impacto en los abonos y servicios especiales

La modificación de tarifas no se limita únicamente al billete sencillo. Los viajeros que optan por la conveniencia de los pases ilimitados también verán un cambio en sus presupuestos:

Pase semanal ilimitado: el costo por siete días de viajes sin restricciones en metro y autobuses pasará de US$34 a US$35.

Adiós al pase mensual: uno de los cambios más significativos es la eliminación del abono de 30 días en enero de 2026, dejando al pase semanal como la única opción de viaje ilimitado disponible.

Servicios con tarifa reducida: el costo por viaje en servicios de autobús, metro y Access-A-Ride de tarifa reducida se incrementará a US$1.50.

Autobuses Expréss: la conexión rápida entre los distritos y Manhattan, a través del servicio de autobús exprés, subirá de US$7 a US$7.25.

Aumento extendido a trenes suburbanos

Los usuarios de las líneas Metro-North y Long Island Rail Road también se preparan para enfrentar los nuevos precios a partir de la misma fecha de enero de 2026.

Este amplio alcance subraya la necesidad de la Autoridad de Transporte de asegurar la salud financiera de toda su vasta red de movilidad, la cual es crucial para la economía y la vida social del área tri-estatal.

