Nueva York pone freno a las bicicletas eléctricas: ¿Qué pasará si superas los 15 mph?

Multas y nuevas regulaciones entran en escena para los ciclistas y usuarios de patinetas eléctricas en la ciudad de Nueva York.

Desde el 24 de octubre, entrará en vigor un límite de velocidad obligatorio de 24 km/h (15 mph) para todos estos dispositivos, incluidos los de asistencia de pedaleo.

La medida, impulsada por el Departamento de Transporte (DOT), busca reducir los incidentes que se multiplican en las calles de la Gran Manzana, donde peatones y automovilistas han denunciado caos y conductas temerarias.

Multas y sanciones económicas en juego

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) será el encargado de aplicar la normativa y emitir multas que comienzan en 50 dólares, aunque podrían ser más elevadas dependiendo de la infracción.

De acuerdo con portavoces del DOT, todavía se evalúa la escala completa de sanciones, pero la advertencia es clara: quienes excedan los límites de velocidad enfrentarán sanciones económicas y un mayor control de tránsito.

El DOT enfatizó que esta regulación se ajusta a estándares internacionales, como los de la Unión Europea, donde las bicicletas eléctricas deben circular a un máximo de 25 km/h.

Según el comisionado Ydanis Rodríguez, “se están utilizando todas las herramientas disponibles y experiencias globales para que los neoyorquinos viajen a velocidades seguras”.

Reacciones encontradas entre gremios y ciudadanos

Las medidas, sin embargo, no convencen a todos. Peatones consultados en audiencias públicas reclamaron que los ciclistas, en especial los deliveristas, suelen ignorar las normas de tránsito y representan un riesgo constante.

Algunos ciudadanos incluso proponen exigir licencias, seguros y capacitación a los usuarios de movilidad eléctrica, similar al esquema de los vehículos motorizados.

Desde la Federación de Taxistas de Nueva York, su presidente Fernando Mateo criticó la medida como insuficiente: “Los accidentes graves los causan directamente o indirectamente los ciclistas, mientras los taxistas deben pagar seguros de hasta 6,000 dólares al año. Esta regulación no cambiará nada”.

Los trabajadores de reparto, por su parte, aseguran ser víctimas de las presiones de las aplicaciones de entrega, cuyos algoritmos “implacables” los fuerzan a arriesgarse para cumplir tiempos imposibles.

Con más de 80,000 deliverys activos en los cinco condados, este gremio exige que el Concejo Municipal regule las desactivaciones de cuentas que hoy sufren por entregas tardías o quejas de clientes.

El dato oficial respalda la intención de las autoridades: en los primeros seis meses de 2025, los accidentes de tránsito con peatones y ciclistas se redujeron en un 32% respecto al año anterior, con 87 muertes registradas, el número más bajo desde 1910.

