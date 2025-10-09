BIH San Diego: la red que empodera a las mujeres afroamericanas antes y después del parto

Suscríbete a nuestros canales

El Programa de Salud Infantil Afroamericana (BIH, por sus siglas en inglés) del Condado de San Diego se ha convertido en un pilar esencial para la salud materno-infantil.

Bajo la coordinación de la Agencia de Salud y Servicios Humanos, el BIH trabaja para reducir las desigualdades raciales en la salud de madres y bebés afroamericanos, ofreciendo atención gratuita, culturalmente afirmativa y centrada en el bienestar integral de la mujer.

En el condado, las estadísticas son alarmantes: los bebés afroamericanos tienen casi seis veces más probabilidades de morir durante su primer año de vida, un 60 % más de riesgo de nacer prematuros y el doble de posibilidades de tener bajo peso al nacer.

Frente a esta realidad, el BIH ofrece un acompañamiento que combina sesiones grupales, gestión de casos personalizada y acceso directo a servicios médicos, psicológicos y sociales.

Servicios, objetivos y sedes del programa

El objetivo central del BIH es mejorar la salud de madres e hijos afroamericanos a través de la educación, la prevención y el fortalecimiento comunitario. Su misión se enfoca en:

Reducir la mortalidad infantil afroamericana.

Empoderar a las mujeres para desarrollar resiliencia y bienestar emocional.

Promover relaciones familiares saludables y habilidades de crianza.

Facilitar el acceso a atención médica, recursos económicos y apoyo mental.

Movilizar a las comunidades afroamericanas en torno a la salud y la equidad.

El programa es gratuito e incluye:

Sesiones prenatales y posparto de 10 semanas.

Comidas saludables y asistencia de transporte durante las sesiones.

Planes individuales de apoyo.

Derivaciones médicas y sociales para fortalecer la red de atención.

Pueden participar mujeres afroamericanas embarazadas de 16 años o más que residan en el condado.

Las inscripciones están abiertas y pueden realizarse por teléfono o correo electrónico:

📍 San Diego Central

286 Euclid Avenue, Suite 308, San Diego, CA 92114

Teléfono: (619) 266-7466 | [email protected]

📍 Condado Norte

3156 Vista Way, Suite 200, Oceanside, CA 92056

Teléfono: (760) 231-1887 | [email protected]

Además, el BIH trabaja junto a la Asociación de Casas Vecinales (NHA) para brindar un entorno de apoyo donde las futuras madres puedan compartir experiencias, aprender hábitos saludables y fortalecer la unión con sus bebés.

El programa forma parte de la División de Salud Materna, Infantil y Adolescente (MCAH) del Departamento de Salud Pública de California y está respaldado por legislación estatal como el Proyecto de Ley del Senado 165 (SB165).

