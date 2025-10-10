Incremento del salario mínimo en EEUU: lista de estados que ajustarán y montos que pagarán en 2026

En Estados Unidos (EEUU) los trabajadores tienen la mira puesta en la posibilidad de que en sus estados entren en vigor aumentos para 2026, descubra qué entidades lo han anunciado y cuáles serán los nuevos salarios mínimos.
Aunque en EEUU el sueldo básico federal se mantiene congelado en $7.25 por hora, muchos estados han implementado leyes de aumento gradual que aseguran incrementos en el salario mínimo cada año o incluso en ciertos periodos específicos.
Esto, para compensar el impacto de la inflación y mejorar las condiciones laborales en distintos sectores.
De hecho, para 2026, varios estados tienen subidas ya programadas por ley, en muchos casos para alcanzar el objetivo de $15 por hora o mediante ajustes automáticos por inflación.
Incrementos anunciados para entrar en vigor en enero 2026
- Arizona: de $14,70 a $15,15 por hora.
- California: de $16,50 a $16,90.
- Colorado: de $14,81 a $15,16.
- Connecticut: de $16,35 a $16,94.
- Hawái: de $14,00 a $16,00.
Esto es parte de un aumento escalonado programado por ley ($2.00).
- Maine: de $14,65 a $15,10.
- Michigan: de $12,48 a $13,73.
- Minnesota: de $11,13 a $11,41.
- Misuri: de $13,75 a $15,00.
- Montana: de $10,55 a $10,85.
- Nueva Jersey: de $14,53 a $15,23 / $15,92
- $15.23 por hora: este es el nuevo salario mínimo para los empleados de temporada y los empleados de pequeños empleadores (aquellos con cinco o menos trabajadores).
- $15.92 por hora: Este es el nuevo salario mínimo para la mayoría de los empleados en el estado (los que trabajan para grandes empresas o empleadores estándar).
El salario base para propinas también sube, manteniendo el "crédito de propina" estatal.
- Nueva York: realizará aumento con variables
- De $16.50 por hora en Ciudad de Nueva York, Long Island, y Condado de Westchester a $17.00 por hora.
- De $15.50 por hora en el resto de Nueva York a $16.00 por hora
El plan es aumentar el salario en $0.50 por hora cada año hasta 2026, desde 2027 en el cual comenzará a ajustarse anualmente según la inflación.
- Ohio: de $10,70 a $11,00.
- Rhode Island: de $15,00 a $16,00.
Esto es parte de un aumento escalonado programado por ley ($1.00).
- Vermont: de $14,01 a $14,42.
- Virginia: de $12,41 a $12,77.
- Washington: de $16,66 a $17,13.
Aumento programado:
Florida: pasará de $14 a $15por hora el 30 de septiembre de 2026
- Nuevo salario base con propinas: $11.98 por hora
