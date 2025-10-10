Maratón de Chicago: conozca las rutas alternas y cierres de tráfico desde este 11 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

De cara a lo que será la 47ª edición del reconocido Maratón de Chicago Bank of América, Illinois, Estados Unidos (EEUU), ya se han anunciado una serie de cierres que iniciarán este sábado 11 de octubre.

Los conductores se verán afectados por una de las competencias más importantes del mundo, ya que muchas calles verán interrumpido el tránsito durante el evento.

En este sentido, los funcionarios de la ciudad de Chicago y los organizadores del Maratón de Chicago de Bank of America le recuerdan al público sobre el Maratón de Chicago Bank of America 2025 el domingo 12 de octubre.

Recuerdan que se espera que más de 53,000 corredores de los 50 estados y más de 130 países viajen a través de 29 vecindarios para la carrera de 26.2 millas.

Lo que requiere cierres de calles y restricciones de estacionamiento en todo el recorrido, por lo que se insta a los residentes, espectadores, participantes y automovilistas a tener en cuenta los impactos del tráfico, así como las medidas de seguridad implementadas para estos eventos.

Cierre de calles para el Abbott Chicago 5K – Sábado 11 de octubre

El Abbott Chicago 5K se llevará a cabo a las 7:30 am el sábado 11 de octubre.

La carrera de 3.1 millas comenzará en Grant Park en Ida B. Wells Drive entre Columbus Drive y Michigan Avenue, corriendo hacia el oeste en Harrison Street antes de atravesar el circuito en Wacker Drive y terminar en Wacker Drive y Adams Street.

Michigan Avenue al norte de Ida B. Wells permanecerá abierta.

Las restricciones de estacionamiento están vigentes a partir de la 1:00 am del sábado a lo largo del recorrido.

Los vehículos que no sean retirados de la calle en ese momento serán multados y remolcados.

Entonces, las siguientes calles estarán cerradas al tráfico entre las 6:30 a.m. y las 9:30 a.m. para los 5K del sábado.

Tenga en cuenta que las cuadrillas pueden comenzar a colocar equipos de cierre de calles antes del cierre programado.

Ida B. Wells Dr., entre Columbus Dr. y Michigan Ave.

E. Congress Plaza Dr., entre Ida B. Wells Dr y Michigan Ave.

Michigan Ave., entre Ida B. Wells Dr y Balbo Dr.

Harrison St., entre Michigan Ave. y Franklin St.

State St., entre E. Harrison St. y W. Harrison St.

Franklin St., entre Harrison St. y Adams St.

Van Buren St., entre Wacker Dr. y Franklin St.

Wacker Dr. en dirección sur, entre Michigan Ave. y Van Buren St.

Wacker Dr. en dirección norte, entre Adams St. y Michigan Ave.

Jackson Blvd., entre Wacker Dr. y Franklin St.

Wacker Dr. entre Adams St. y Van Buren St. estará cerrado de 5 a.m. a 11 a.m.

Cierres de cara y durante la jornada del 12 de septiembre

De hecho, los cierres de calles en el área de Grant Park comenzaron el jueves 25 de septiembre:

Con el cierre de Balbo desde Columbus hasta DuSable Lake Shore Drive a las 6:00 am, que reabrirá el viernes 17 de octubre a las 3 p.m.

Jueves, 9 de octubre: Jackson Dr. desde Columbus Dr. hasta DuSable Lake Shore Dr. cerrará a las 10:00 a.m. y reabrirá el martes 14 de octubre a las 6:00 a.m.

Jueves, 9 de octubre: Balbo Dr. desde Michigan Ave. hasta Columbus Dr. cerrará a las 4:00 a.m. y reabrirá el lunes 13 de octubre a las 3:00 p.m.

Jueves 9 de octubre: Columbus Dr. desde Ida B. Wells Dr. hasta Balbo Dr. cerrará a las 4:00 a.m. y reabrirá el lunes 13 de octubre a las 3:00 p.m.

Jueves, 9 de octubre: Columbus Dr. desde Balbo Dr. hasta Roosevelt Rd. cerrará a las 4:00 a.m. y reabrirá el lunes 13 de octubre a las 3:00 p.m.

También se ha anunciado que a partir de este viernes 10 de octubre:

Viernes, 10 de octubre: Columbus Dr. desde Monroe St. hasta Jackson Dr. cerrará a las 4:00 a.m. y reabrirá el domingo 12 de octubre a las 8:00 p.m.

Viernes 10 de octubre: Columbus Dr. desde Jackson Dr. hasta Ida B. Wells Dr. cerrará a las 4:00 a.m. y reabrirá el domingo 12 de octubre a las 8:00 p.m.

Viernes, 10 de octubre: Congress Plaza Dr. de Michigan Ave. (Van Buren St. a Harrison St.) cerrará a las 4:00 a.m. y reabrirá el domingo 12 de octubre a las 8:00 p.m.

Viernes, 10 de octubre: Jackson Dr. desde Michigan Ave. hasta Columbus Dr. cerrará a las 4:00 a.m. y reabrirá el domingo 12 de octubre a las 8:00 p.m.

Sábado 11 de octubre: Columbus Dr. desde Randolph St. hasta Monroe St. cerrará a las 4:00 a.m. y reabrirá el domingo 12 de octubre a las 2:00 p.m.

Sábado 11 de octubre: Roosevelt Rd. desde Columbus Dr. hasta DuSable Lake Shore Dr. cerrará a las 11:00 a.m. y reabrirá el domingo 12 de octubre a las 6:00 p.m.

Sábado 11 de octubre: Monroe St. desde Michigan Ave. hasta Columbus Dr. cerrará a las 4:00 a.m. y reabrirá el domingo 12 de octubre a las 2:00 p.m.

Sábado 11 de octubre: Monroe St. desde Columbus Dr. hasta DuSable Lake Shore Dr. cerrará a las 4:00 a.m. y reabrirá el domingo 12 de octubre a las 3:00 p.m.

Todas las calles se reabrirán por completo el viernes 17 de octubre a las 3:00 p.m.

Tenga presente que los cierres de calles el día de la carrera a lo largo de la ruta comenzarán aproximadamente a las 6:00 am del domingo 12 de octubre y se prevé que se reabran a las 4:30 p.m. o cuando se considere seguro hacerlo.

Información adicional de interés

Para planificar su ruta, sepa que:

DuSable Lake Shore Drive permanecerá abierto sin restricciones

Inner Lake Shore Drive permanecerá abierto desde Diversey Parkway hasta Belmont Avenue.

El acceso a DuSable Lake Shore Drive permanecerá abierto en Belmont.

Las diversas autopistas también estarán abiertas

Se indicó que para la seguridad pública y el flujo de tráfico, se aplicará estrictamente el remolque de vehículos a lo largo de la ruta y otras "Zonas de no estacionamiento" publicadas.

Se recomienda a los automovilistas que lean la señalización antes de estacionar y deben llamar al 312-744-4444 para localizar un vehículo remolcado.

Por otra parte, para obtener más información sobre los servicios y redireccionamientos de CTA, visite TransitChicago.com o llame al 836-7000 desde cualquier código de área/1-888-YOUR-CTA.

Para más información sobre las restricciones de tránsito, visite: STREET CLOSURE NOTIFICATION - Bank of America Chicago Marathon.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube