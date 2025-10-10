¡Guerra aérea! EEUU intenta bloquear ruta de China: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, se dio a conocer un documento oficial del Departamento de Transporte de Estados Unidos (EEUU), que según revela una presunta propuesta que busca bloquear ruta de China.

De acuerdo con el reporte, EEUU intenta prohibir que las aerolíneas chinas que viajan al país sobrevuelen Rusia, refiere la agencia de noticias AFP.

El sobrevuelo de territorio ruso para ir de China a EEUU es "injusto" porque "otorga una ventaja competitiva" a las compañías chinas, afirma el documento de cinco páginas consultado por AFP.

"La ruta más eficaz para unir algunos puntos de EEUU y China implica sobrevolar el espacio aéreo ruso", señala la nota del Departamento de Transporte estadounidense.

Esta opción es ventajosa "porque lleva generalmente a una duración de vuelo más corta, ofreciendo así una opción más atractiva para los viajeros" y permite "a los operadores ahorrar combustible y reducir otros gastos de explotación".

Consultado sobre el tema este viernes, Guo Jiakun, vocero del ministerio chino de Relaciones Exteriores, lamentó el proyecto estadounidense.

"Sugerimos a EEUU que reflexione sobre el impacto de sus políticas sobre sus propias empresas, más que reprimir de manera irrazonable a otros países y dejar que los consumidores mundiales paguen la factura", estimó.

¿Qué aerolíneas chinas se verían afectadas?

La prohibición podría impactar a Air China, China Eastern, Xiamen Airlines y China Southern en sus vuelos hacia y desde Estados Unidos.

