Israel redefine su estrategia en Gaza: puntos clave del nuevo pacto

Tras dos años de ofensiva militar, Israel inició este viernes una nueva fase en Gaza al activar el acuerdo de cese al fuego firmado con Hamás.

El enviado especial del presidente Trump para Oriente Próximo, Steven Witkoff, confirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel completaron la primera etapa del repliegue hacia la línea amarilla.

A partir de ahora, comienza un plazo de 72 horas para liberar a los 48 rehenes retenidos en la Franja.

Claves del acuerdo firmado entre Israel y Hamás

El convenio contempla tres medidas principales: la retirada militar israelí de zonas específicas, el intercambio de prisioneros y el ingreso inmediato de ayuda humanitaria.

Si se cumplen los términos, Israel liberará a unos 2.000 prisioneros palestinos tras la entrega de los rehenes.

Además, decenas de miles de gazatíes iniciaron el retorno hacia el norte de la Franja, especialmente a Ciudad de Gaza, devastada por los bombardeos.

Sin embargo, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) aún no ha sido contactada por los firmantes para coordinar el acceso humanitario.

Netanyahu atribuye el acuerdo a presión militar y diplomática

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presentó la tregua como resultado de una “presión militar masiva” y de la “presión política” ejercida por el presidente Donald Trump. “No podríamos haberlo logrado sin la extraordinaria ayuda del presidente Trump y su equipo”, declaró.

Netanyahu también aseguró que Hamás será desarmado y Gaza desmilitarizada “por las buenas o por las malas”. Horas antes del anuncio oficial, las fuerzas israelíes bombardearon Jan Yunis y Ciudad de Gaza, según reportes de la agencia palestina Wafa.

Repliegue militar y reapertura de rutas

Los tanques israelíes se retiraron de la calle Al-Rashid, permitiendo el tránsito hacia el norte de la Franja. Las fuerzas se posicionarán en las líneas de repliegue acordadas antes del mediodía, según fuentes militares.

La primera fase contempla el retiro del norte de Gaza hacia las afueras de Rafah, junto con el intercambio de prisioneros. El acuerdo busca poner fin a un conflicto que dejó más de 67.000 palestinos muertos, en su mayoría civiles, señala Telesur.

Ayuda humanitaria y próximos pasos

Uno de los puntos del acuerdo establece la entrada inmediata de ayuda humanitaria. Sin embargo, hasta el momento, no se ha confirmado la activación de ese mecanismo. La comunidad internacional sigue de cerca el cumplimiento de los términos pactados.

