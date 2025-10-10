Dina Boluarte destituida como presidente de Perú ante crisis de criminalidad: ¿Quién asumirá el cargo?

Suscríbete a nuestros canales

En horas de la madrugada de este viernes el Congreso de Perú aprobó la destitución de Dina Boluarte como presidente de la república.

El parlamento había citado a la jefa de Estado para que ejerciera su defensa antes de proceder con la votación; solicitud que fue rechazada por Boluarte, quien consideró el procedimiento como inconstitucional.

Los congresistas apoyaron la vacancia por unanimidad, con 118 votos a favor, ninguno en contra, y sin abstenciones.

Posteriormente, el presidente del Congreso, José Jerí, se juramentó como nuevo presidente interino del país por sucesión constitucional.

"Debemos declararle la guerra al crimen. Los enemigos son bandas criminales en las calles", manifestó Jerí tras ponerse la banda presidencial.

Desde ahora, será el encargado de dirigir el país hasta las próximas elecciones, previstas para abril de 2026, y el relevo presidencial, fijado para el 28 julio, publicó BBC.

Crisis de violencia y criminalidad en Perú

La destitución e Boluarte se dio luego de que los legisladores de distintos partidos presentaran cuatro propuestas de vacancia por "permanente incapacidad moral" de Boluarte.

Las solicitudes fueron aceptadas por una amplia mayoría y con los votos de los partidos de derecha y el fujimorismo, los cuales la habían apoyado hasta ahora.

El proceso de destitución inicio este jueves, por iniciativa de la bancada de Renovación Popular, la formación liderada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

Las mociones de vacancia se presentaron debido a la crisis de violencia y criminalidad que afecta a Perú, un día después de que la popular banda de cumbia Agua Marina sufriera un atentado durante un concierto en un recinto militar en el distrito de Chorrillos.

Cuatro integrantes del grupo recibieron disparos en el tórax y en la pierna.

La destitución contó con el apoyo de partidos como Fuerza Popular, de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, y Renovación Popular, del también excandidato presidencial Rafael López Aliaga.

"Ha crecido la extorsión, la criminalidad, pero ella sigue viviendo en una fantasía. Merece ser vacada esta señora presidenta, merece ser castigada", dijo la legisladora Norma Yarrow, durante el debate sobre la moción de censura, anterior a la votación de destitución.

Boluarte asumió el cargo el 7 de diciembre de 2022 en sustitución del presidente Pedro Castillo, quien fue detenido y acusado de un intento de golpe de Estado.

¿Quién es el nuevo presidente interino?

Tras la vacancia de Boluarte, José Jerí, quien era el presidente del Congreso, asumió como presidente interino de Perú.

Jerí, abogado de 38 años nacido en Lima, está afiliado al partido político Somos Perú desde 2013 y actualmente es su vicepresidente.

Se postuló para el Congreso en las elecciones parlamentarias de 2021 por la lista electoral de Lima Metropolitana.

Fue elegido para el periodo parlamentario 2021-2026, tras la inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra, quien había obtenido la mayor parte de los votos.

Ha estado bajo investigación por denuncias de abuso sexual, pero estos señalamientos fueron archivados por la Fiscalía peruana.

También se le atribuyen presuntos hechos de corrupción, los cuales ha desestimado como campañas de desprestigio.

