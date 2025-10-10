¡Alerta de tsunami! Un terremoto sacude las costas de Filipinas

Suscríbete a nuestros canales

Un potente terremoto de magnitud 7.4 sacudió la mañana de este viernes la isla de Luzón, en el norte de Filipinas.

Según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo se localizó a tan solo 20 kilómetros al este de la ciudad de Santiago y tuvo una profundidad de 58.1

Las autoridades han activado la alerta de tsunami para las zonas costeras tras este fuerte movimiento telúrico. Se recomienda a la población de las áreas afectadas seguir estrictamente las indicaciones de evacuación y mantenerse informada a través de las fuentes oficiales.

Contexto Histórico: Filipinas en el Cinturón de Fuego del Pacífico

El fuerte sismo en Luzón subraya la intensa actividad tectónica de la región, que se sitúa sobre el peligroso Cinturón de Fuego del Pacífico y la Placa del Mar de Filipinas.

La historia geológica de esta zona es de alto riesgo: a lo largo de los límites de esta placa, se han registrado históricamente 7 grandes terremotos con magnitud superior a 8.0 y más de 250 sismos mayores con magnitudes sobre 7.0.

Filipinas, en particular, ha sufrido eventos catastróficos, destacando:

El terremoto de Luzón de 1990 (M 7.6), que causó aproximadamente 2,400 víctimas .

El devastador terremoto del Golfo de Moro de 1976 (M 7.6), cuyo tsunami generó más de 7,100 víctimas (incluyendo las muertes directas del sismo).

Estos antecedentes confirman que el país está en una de las zonas sísmicas más activas del planeta, donde el riesgo de sismos mayores y tsunamis es constante

