EEUU da permiso a Shell para operar en Venezuela

El Gobierno de Estados Unidos ha emitido una nueva autorización que permite a la compañía petrolera Shell y al gobierno de Trinidad y Tobago avanzar en el desarrollo del campo de gas costa afuera Dragón, ubicado en aguas venezolanas cerca de la frontera marítima.

La noticia fue confirmada el jueves por el fiscal general de Trinidad en una conferencia de prensa y reseñada por la agencia Reuters.

El proyecto Dragón, considerado clave para asegurar el suministro de gas a las plantas de gas natural licuado (GNL) de Trinidad, había avanzado lentamente debido a la incertidumbre generada por los cambios en las políticas de sanciones de EEUU hacia Venezuela y su empresa estatal, PDVSA.

Licencia con la condición de participación de empresas estadounidenses

La nueva autorización, otorgada el miércoles, se estructura en tres etapas. La más inmediata permite a Trinidad y a Shell negociar el proyecto con Venezuela y PDVSA hasta abril de 2026.

Sin embargo, esta licencia obliga a la participación de empresas estadounidenses en el desarrollo del proyecto.

"Hay que alcanzar objetivos comerciales para las empresas estadounidenses. No creemos que esos objetivos sean difíciles de cumplir. Son razonables", declaró el fiscal general trinitense, John Jeremie.

Revocación previa por la administración Trump

La decisión revierte una acción anterior de la administración del presidente Donald Trump, quien en abril había cancelado las licencias previamente otorgadas al proyecto por el Gobierno del entonces mandatario Joe Biden.

Estas autorizaciones se consideran esenciales para que empresas extranjeras puedan negociar y desarrollar proyectos energéticos en Venezuela, debido a las sanciones que pesan sobre Caracas.

