"Desafié al Gobierno por amor": EEUU despide a un diplomático por este controversial romance

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha despedido a un funcionario del servicio exterior por ocultar una relación sentimental con una ciudadana china presuntamente vinculada al Partido Comunista Chino (PCCh).

La noticia fue confirmada por el portavoz adjunto del Departamento, Tommy Pigott: "Después de la revisión y aprobación presidencial, el Departamento de Estado ha terminado oficialmente el empleo de un funcionario del servicio exterior que admitió haber ocultado una relación romántica con una ciudadana china con vínculos conocidos con el Partido Comunista Chino".

La confesión: "Desafié al Gobierno por amor"

El diplomático despedido admitió haber escondido la información e incluso reconoció que su pareja podría haber sido una espía de Pekín. Según fuentes del Departamento de Estado, el funcionario declaró: «Desafié al Gobierno por amor».

Los vínculos de la mujer con el PCCh provienen de su padre, a quien el exempleado describió como «un comunista declarado».

La identidad del funcionario no fue revelada por el Departamento, pero su confesión sobre la relación amorosa aparece en un video publicado en X (anteriormente Twitter) en agosto por el activista de extrema derecha James O’Keefe. En el material, que parece ser una grabación de cámara oculta, el extrabajador explica su testimonio a una periodista "encubierta".

Despido por seguridad nacional

El cese se produce en respuesta a una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump con el objetivo de proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Según explicó el portavoz, este podría ser el primer despido efectuado bajo esta orden ejecutiva firmada el pasado mes de febrero.

Así respondió el Partido Comunista de China

El Partido Comunista Chino respondió al despido de un diplomático estadounidense como resultado de un informe encubierto de O'Keefe Media Group.

En Pekín, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del PCCh, Guo Jiakun, declaró que el PCCh no tiene comentarios, calificándolo de "asuntos internos de EEUU", pero condenó la "trazación de líneas divisorias entre diferencias ideológicas" y la "difamación maliciosa de China".

Visita nuestra sección: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.