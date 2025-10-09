Trump y sus razones para solicitar la expulsión de España de la OTAN

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a poner el foco en el gasto en defensa de los países miembros de la OTAN, sugiriendo a su homólogo finlandés, Alexander Stubb, que "quizás deberían expulsar" a España de la Alianza por no cumplir con los compromisos financieros.

Desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump declaró que España "no tiene excusa" para no cumplir y que Stubb debería "llamarles... y averiguar por qué están rezagados." Incluso fue más allá al afirmar: "Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente."

¿Por qué Trump sugiere la medida contra España?

El republicano recordó su solicitud previa de aumentar el presupuesto de defensa de los aliados hasta el 5% de su PIB, señalando que España no lo había hecho y es, según él, el único miembro "rezagado" en este compromiso. "Creo que ustedes tendrán que empezar a hablar con España", le dijo a Stubb.

Moncloa defiende el papel de España en la Alianza

Fuentes de Moncloa han reaccionado a las declaraciones de Trump, afirmando al portal 20minutos que "España es un miembro de pleno derecho, comprometido con la OTAN, y que cumple con sus objetivos de capacidad tanto como EEUU."

De esta manera, el Gobierno español defiende su posición y compromiso con la Alianza Atlántica, pese a las críticas del presidente estadounidense sobre el gasto en defensa.

