Mansión embrujada de Disneyland: así es la atracción donde murió una mujer en California 

Por Jheilyn Cermeño
Jueves, 09 de octubre de 2025 a las 02:42 pm

Una mujer de unos 60 años, tras subir a la atracción Haunted Mansion en Disneyland, situado en California, Estados Unidos (EEUU).

De acuerdo con Matt Sutter, del Departamento de Policía de Anaheim, equipos de bomberos y rescatistas fueron llamados al parque para atender a una visitante inconsciente que acababa de bajar de la atracción, reseñaron medios locales.

Personal de seguridad de Disneyland inició maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) antes de la llegada de los paramédicos, quienes posteriormente trasladaron a la mujer a un hospital cercano, donde fue declarada muerta.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima ni su lugar de residencia.

En su sitio web, Disneyland describe a Haunted Mansion como oscura y cuenta con algunas escenas levemente atemorizantes, pero no hay sangre.

Los residentes fantasmales son amables y el paseo es lento.

De igual modo, cuenta con la finca de mal augurio que invita a arrastrar tu cuerpo hacia el centro del Salón de Retratos para ver cómo las paredes comienzan a estirarse frente a tus ojos.

También un tenebroso Doom Buggy que lleva a los visitantes en un viaje estremecedor hacia un reino sobrenatural.

La voz incorporada del Anfitrión Fantasma o "Ghost Host" es el guía privado en la morada cadavérica: hogar de fantasmas burlones y otras sorpresas espectrales. 

Cuenta también con una espeluznante sala de sesiones de espiritismo de Madame Leota. 

Jueves 09 de Octubre - 2025
