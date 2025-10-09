Mansión embrujada de Disneyland: así es la atracción donde murió una mujer en California 

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer de unos 60 años, tras subir a la atracción Haunted Mansion en Disneyland, situado en California, Estados Unidos (EEUU).

De acuerdo con Matt Sutter, del Departamento de Policía de Anaheim, equipos de bomberos y rescatistas fueron llamados al parque para atender a una visitante inconsciente que acababa de bajar de la atracción, reseñaron medios locales.

Mansión embrujada de Disneyland: así es la atracción

Personal de seguridad de Disneyland inició maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) antes de la llegada de los paramédicos, quienes posteriormente trasladaron a la mujer a un hospital cercano, donde fue declarada muerta.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima ni su lugar de residencia.

En su sitio web, Disneyland describe a Haunted Mansion como oscura y cuenta con algunas escenas levemente atemorizantes, pero no hay sangre.

Los residentes fantasmales son amables y el paseo es lento.

De igual modo, cuenta con la finca de mal augurio que invita a arrastrar tu cuerpo hacia el centro del Salón de Retratos para ver cómo las paredes comienzan a estirarse frente a tus ojos.

También un tenebroso Doom Buggy que lleva a los visitantes en un viaje estremecedor hacia un reino sobrenatural.

La voz incorporada del Anfitrión Fantasma o "Ghost Host" es el guía privado en la morada cadavérica: hogar de fantasmas burlones y otras sorpresas espectrales.

Cuenta también con una espeluznante sala de sesiones de espiritismo de Madame Leota.

