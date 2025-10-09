László Krasznahorkai es el nuevo Nobel: Academia Sueca premia a este aclamado escritor

Suscríbete a nuestros canales

László Krasznahorkai es el Premio Nobel de Literatura 2025 "por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte", informó la Academia Sueca.



De acuerdo con la academia, es "gran escritor épico en la tradición centroeuropea que va desde Franz Kafka hasta Thomas Bernhard y que se caracteriza por el absurdo y los excesos grotescos", se lee en un comunicado.

También destaca que Krasznahorkai ha recurrido a las tradiciones orientales en busca de un estilo más contemplativo y de un tono mesurado.

Varias agencias de noticias recuerdan que Krasznahorkai se suma a la lista de los galardonados en años anteriores con el premio de 11 millones de coronas como el poeta y ensayista francés Sully Prudhomme, primer ganador en 1901; el novelista estadounidense William Faulkner en 1949; el ex primer ministro británico Winston Churchill en 1953; el turco Orhan Pamuk en 2006; y el noruego Jon Fosse en 2023.

El año pasado, el premio fue otorgado a la autora surcoreana Han Kang, quien se convirtió en la decimoctava mujer, la primera fue la escritora sueca Selma Lagerlöf en 1909.

