László Krasznahorkai es el nuevo Nobel: Academia Sueca premia a este aclamado escritor

László Krasznahorkai es el Premio Nobel de Literatura 2025 "por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte", informó la Academia Sueca.
De acuerdo con la academia, es "gran escritor épico en la tradición centroeuropea que va desde Franz Kafka hasta Thomas Bernhard y que se caracteriza por el absurdo y los excesos grotescos", se lee en un comunicado.
László Krasznahorkai
También destaca que Krasznahorkai ha recurrido a las tradiciones orientales en busca de un estilo más contemplativo y de un tono mesurado.
El resultado son obras inspiradas por las impresiones que recibió y que registró en sus diarios de viajes a China y Japón.
Su novela 'Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río' (2003), que gira en torno a la búsqueda de un jardín secreto, es definida por la Academia Sueca como una historia misteriosa con potentes pasajes líricos que se desarrolla al sureste de Kioto.
Esa obra sirve de preludio a una serie de 17 historias organizadas siguiendo la secuencia de los números de Fibonacci y que giran en torno al papel de la belleza y la creación artística en medio de un mundo marcado por la ceguera y lo efímero.
Varias agencias de noticias recuerdan que Krasznahorkai se suma a la lista de los galardonados en años anteriores con el premio de 11 millones de coronas como el poeta y ensayista francés Sully Prudhomme, primer ganador en 1901; el novelista estadounidense William Faulkner en 1949; el ex primer ministro británico Winston Churchill en 1953; el turco Orhan Pamuk en 2006; y el noruego Jon Fosse en 2023.
El año pasado, el premio fue otorgado a la autora surcoreana Han Kang, quien se convirtió en la decimoctava mujer, la primera fue la escritora sueca Selma Lagerlöf en 1909.
