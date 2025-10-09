¡Derecho a guardar silencio! Los consejos clave para protegerse del ICE en espacios públicos

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas semanas, el tema de ICE ha tomado relevancia ante los reportes sobre operativos migratorios en eventos y espacios públicos durante las celebraciones comunitarias.

Ante este panorama, expertos en leyes migratorias destacan que conocer los derechos básicos puede ser la diferencia entre una detención y una interacción segura.

De acuerdo con información publicada por el portal web de Univision, el abogado Alex Galvez recordó que cuando un agente de ICE se acerca en la vía pública o durante un desfile, es importante mantener la calma y preguntar si existe una orden de arresto firmada por un juez antes de responder o entregar cualquier documento personal.

Qué hacer ante un operativo en espacios públicos

Galvez explicó que si los oficiales de inmigración no muestran una orden judicial válida, la persona tiene derecho a permanecer en silencio, retirarse del lugar o solicitar hablar con un juez de inmigración.

Agregó que los migrantes no están obligados a contestar preguntas ni a entregar información sobre su estatus legal.

El abogado también recomendó evitar correr o actuar con nerviosismo cuando un operativo ocurre en parques o áreas recreativas, ya que los agentes podrían interpretar esos gestos como “sospecha razonable”.

En cambio, aconseja caminar con normalidad y utilizar aplicaciones móviles que alertan sobre redadas en tiempo real.

Qué hacer si ICE se acerca al vehículo

En zonas donde se han observado patrullas migratorias, algunos conductores han sido abordados mientras permanecían dentro de su carro. Por su parte, el abogado Jorge Montes explicó que, en esos casos, los migrantes deben identificar qué tipo de autoridad se presenta.

ICE actúa dentro de un procedimiento civil, por lo que debe mostrar una orden de cateo para ingresar al vehículo.

Sin embargo, si se trata de oficiales del Marshall u otra agencia federal con una investigación criminal, pueden actuar con mayor fuerza legal. Montes subrayó que, en cualquier circunstancia, el individuo debe mantenerse tranquilo y solicitar ver la orden antes de permitir el acceso al automóvil.

Operativos recientes y aumento de presencia federal

Después de varias redadas ocurridas en diferentes puntos del país, las autoridades locales han advertido sobre la posibilidad de nuevos despliegues de agentes migratorios en zonas con alta asistencia durante los fines de semana festivos.

En una conferencia de prensa reciente, se mencionó que más personal de ICE podría ser asignado a operativos centrados en espacios abiertos y concentraciones públicas.

Estos procedimientos forman parte de un plan federal para aumentar los controles migratorios en ciertas localidades de Estados Unidos durante la temporada de celebraciones patrias.

