Recompensas por agentes del ICE: Kristi Noem alerta sobre amenazas sin precedentes

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, advirtió sobre las supuestas amenazas contra los agentes del ICE por parte de pandillas, cárteles de la droga y organizaciones criminales.

Según la funcionaria, grupos delictivos ofrecen recompensas específicas para atacar a los oficiales, con pagos de 2 mil dólares por secuestro y hasta 10 mil dólares por asesinarlos.

La denuncia surge en medio de un incremento del 830% en agresiones a agentes migratorios registrado durante la administración de Donald Trump, según reveló Noem.

Amenazas y recompensas: un riesgo inédito para los agentes del ICE

Noem explicó que los criminales no solo están organizados, sino que también difunden fotos de los agentes en redes sociales y suman personas a sus equipos para emboscarlos.

“Tenemos oficiales y agentes sobre quienes se han puesto recompensas sobre sus cabezas”, dijo, calificando la situación como “extremadamente peligrosa y sin precedentes”.

Además, acusó a los demócratas de intentar “encubrir” estas agresiones, en un contexto que describió como la lucha entre “Estado de derecho contra anarquía”.

Los agentes del ICE han realizado redadas en todo el país, concentrándose en ciudades gobernadas por demócratas, a menudo enfrentando grupos armados, hombres enmascarados y vehículos sin identificación.

Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades como Washington D.C. y Chicago, donde el gobierno federal considera que la violencia y las agresiones complican las operaciones de inmigración.

Operativos recientes y protección a los agentes

En Chicago, calificadas como “zonas de guerra”, se llevaron a cabo redadas que resultaron en la detención de 37 personas, incluyendo cuatro niños ciudadanos estadounidenses cuyos padres son indocumentados.

Kristi Noem aseguró que se ha asignado protección especial a los agentes más amenazados y reiteró que la administración está comprometida a garantizar la seguridad de los oficiales mientras continúa el combate contra pandillas y cárteles implicados en estas amenazas.

