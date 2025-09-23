¿Qué dice el DHS sobre el centro de detención en Broadview?: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desmintió los rumores sobre el cierre temporal de las instalaciones de inmigración en Broadview, en Chicago.

El DHS emitió un comunicado para aclarar los rumores sobre un supuesto cierre temporal del Centro de Procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Broadview.

Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS, afirmó que "cualquier acusación de que el Centro de Procesamiento de ICE en Broadview esté cerrando temporalmente es FALSA." El comunicado también acusó a los manifestantes de lanzar gases lacrimógenos, piedras y fuegos artificiales.

¿Qué dicen los manifestantes?

El Gremio Nacional de Abogados (NLG) alegó que los agentes dispararon proyectiles directamente a las personas, incluso a la cabeza.

Brad Thomson, abogado voluntario del NLG Chicago, declaró que los actos de violencia contra manifestantes que ejercen su derecho a la libertad de expresión "ejemplifican el flagrante ataque de esta administración a la Primera Enmienda".

La candidata al Congreso, Kat Abughazaleh, también fue agredida por agentes federales durante la protesta.

A pesar de los rumores, el centro de detención de ICE en Chicago no cerrará. El DHS informó que el aumento de las manifestaciones se produce mientras las autoridades llevan a cabo el "Operativo Midway Blitz".

En dos semanas, más de 550 inmigrantes indocumentados han sido detenidos por el ICE. El centro de Broadview sirve como centro de procesamiento para muchos de los arrestados.

¿Qué pasó durante los enfrentamientos?

El Gremio Nacional de Abogados informó que al menos dos personas fueron trasladadas a hospitales. Algunos reporteros contaron que tenían dificultad para respirar después de que los agentes federales respondieran a los fuegos artificiales con gases lacrimógenos y balas de pimienta.

Los informes de prensa sobre protestas pasadas en el lugar han reportado que en algunos casos, la policía ha realizado detenciones, pero generalmente se trata de un número bajo de manifestantes menor a 10, por invadir propiedad privada o resistirse a las órdenes de dispersión.

