Nuevo Informe: millones de edificios en peligro por la subida del nivel del mar en estos países

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo estudio, publicado en la revista Urban Sustainability de Nature, advierte de una amenaza catastrófica a largo plazo para las infraestructuras costeras globales si el mundo no abandona rápidamente los combustibles fósiles.

Investigadores de la Universidad McGill llevaron a cabo la primera evaluación a gran escala, edificio por edificio, del riesgo costero en el Sur Global (África, Sudeste Asiático y América Central y del Sur). Los resultados revelan una amenaza mucho mayor de lo esperado.

Cifras alarmantes del impacto

El estudio explora diversos escenarios de subida del nivel del mar a lo largo de los siglos, destacando que el riesgo se extiende mucho más allá de las proyecciones a corto plazo:

Escenario mínimo (Subida Leve): Incluso con una reducción significativa de las emisiones, una subida de solo 0.5 metros provocaría la inundación periódica de unos tres millones de edificios .

Escenario de alto riesgo (Subida a Largo Plazo): Si la subida del nivel del mar alcanzara los cinco metros o más —un escenario que los expertos advierten podría ocurrir en los próximos siglos si no se actúa— se verían afectados más de 100 millones de edificios en las regiones estudiadas.

La amenaza global y el costo en Europa

Aunque el estudio se centró en el Sur Global, el informe subraya que esta amenaza es global. Estudios anteriores ya han proyectado graves consecuencias económicas en Europa:

Un estudio de Scientific Reports concluyó que los daños por la subida del nivel del mar podrían costar 872.000 millones de euros a las economías de la UE y el Reino Unido para el año 2100 en un escenario de altas emisiones.

Regiones como el Véneto y Emilia-Romaña en Italia, Pomerania Occidental en Polonia, la costa belga y Francia occidental se encuentran entre las más afectadas.

En la práctica, ya se ven los efectos: Barcelona teme perder sus playas artificiales, Venecia sufrió inundaciones catastróficas en 2019, y sitios Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en la isla griega de Delos ya reportan daños estructurales por el aumento de las inundaciones.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.