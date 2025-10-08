Israel y Hamás firman el Plan de Paz impulsado por Trump: estos son los primeros acuerdos

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma que Israel y Hamas firmaron la primera fase del Plan de Paz impulsado por su gobierno.

Entre los primeros acuerdos se encuentra la liberación de rehenes y el retiro de tropas por parte de Israel, según indicó Trump en la red social.

"Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo! Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS CONSTRUCTORES DE PAZ!", reza el comunicado difundido.

Puntos clave del Plan de Paz de Trump para Gaza

Fases Inmediatas (Alto el Fuego y Rehenes)

Fin Inmediato de la Guerra: La guerra debe terminar de inmediato si ambas partes acuerdan la propuesta.

Liberación de Rehenes: Exige la devolución de todos los rehenes israelíes (vivos y fallecidos) retenidos por Hamás en un plazo muy breve (se menciona un plazo de 72 horas en algunas fuentes).

Retirada Israelí: Las fuerzas israelíes se retirarían a una línea acordada para facilitar la liberación de los rehenes.

Liberación de Prisioneros Palestinos: Israel liberaría prisioneros palestinos, incluidos algunos con sentencias largas.

Condiciones para Hamás y la gobernanza de Gaza

Desmilitarización de Gaza: Gaza debe ser una zona libre de terrorismo y desradicalizada que no represente una amenaza para sus vecinos. Se establecería un proceso de desmilitarización supervisado por observadores independientes.

Fin del Gobierno de Hamás: Hamás y otras facciones armadas acuerdan no participar en la gobernanza de Gaza , ni directa ni indirectamente.

Desarme y amnistía condicional: Una vez devueltos todos los rehenes, los miembros de Hamás que se comprometan a la coexistencia pacífica y entreguen sus armas podrán recibir amnistía. Quienes deseen salir de Gaza recibirán paso seguro a países receptores.

Seguridad, Reconstrucción y Futuro

No Ocupación ni Anexión: Israel se compromete a no ocupar ni anexar Gaza .

Fuerza de Estabilización: Se plantea la formación de una fuerza de estabilización internacional temporal , posiblemente liderada por EE. UU. y países árabes, para supervisar la seguridad y capacitar a una fuerza policial palestina acreditada.

Reconstrucción y Economía: Gaza será reconstruida. Se establecerá una zona económica especial con aranceles preferenciales.

No Desplazamiento Forzoso: Se garantiza que nadie será obligado a abandonar Gaza, y quienes se vayan serán libres de regresar.

Garantías Regionales: Los socios regionales garantizarán que Hamás y otras facciones cumplan con sus obligaciones de no amenazar a sus vecinos.

Futuro Estado Palestino: El plan menciona allanar el camino para el establecimiento de un futuro Estado palestino y el lanzamiento de un diálogo político global.

