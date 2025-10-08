Israel y Hamás firman el Plan de Paz impulsado por Trump: estos son los primeros acuerdos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma que Israel y Hamas firmaron la primera fase del Plan de Paz impulsado por su gobierno.
Entre los primeros acuerdos se encuentra la liberación de rehenes y el retiro de tropas por parte de Israel, según indicó Trump en la red social.
"Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo! Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS CONSTRUCTORES DE PAZ!", reza el comunicado difundido.
Puntos clave del Plan de Paz de Trump para Gaza
Fases Inmediatas (Alto el Fuego y Rehenes)
-
Fin Inmediato de la Guerra: La guerra debe terminar de inmediato si ambas partes acuerdan la propuesta.
-
Liberación de Rehenes: Exige la devolución de todos los rehenes israelíes (vivos y fallecidos) retenidos por Hamás en un plazo muy breve (se menciona un plazo de 72 horas en algunas fuentes).
-
Retirada Israelí: Las fuerzas israelíes se retirarían a una línea acordada para facilitar la liberación de los rehenes.
-
Liberación de Prisioneros Palestinos: Israel liberaría prisioneros palestinos, incluidos algunos con sentencias largas.
Condiciones para Hamás y la gobernanza de Gaza
-
Desmilitarización de Gaza: Gaza debe ser una zona libre de terrorismo y desradicalizada que no represente una amenaza para sus vecinos. Se establecería un proceso de desmilitarización supervisado por observadores independientes.
-
Fin del Gobierno de Hamás: Hamás y otras facciones armadas acuerdan no participar en la gobernanza de Gaza, ni directa ni indirectamente.
-
Desarme y amnistía condicional: Una vez devueltos todos los rehenes, los miembros de Hamás que se comprometan a la coexistencia pacífica y entreguen sus armas podrán recibir amnistía. Quienes deseen salir de Gaza recibirán paso seguro a países receptores.
Seguridad, Reconstrucción y Futuro
-
No Ocupación ni Anexión: Israel se compromete a no ocupar ni anexar Gaza.
-
Fuerza de Estabilización: Se plantea la formación de una fuerza de estabilización internacional temporal, posiblemente liderada por EE. UU. y países árabes, para supervisar la seguridad y capacitar a una fuerza policial palestina acreditada.
-
Reconstrucción y Economía: Gaza será reconstruida. Se establecerá una zona económica especial con aranceles preferenciales.
-
No Desplazamiento Forzoso: Se garantiza que nadie será obligado a abandonar Gaza, y quienes se vayan serán libres de regresar.
-
Garantías Regionales: Los socios regionales garantizarán que Hamás y otras facciones cumplan con sus obligaciones de no amenazar a sus vecinos.
-
Futuro Estado Palestino: El plan menciona allanar el camino para el establecimiento de un futuro Estado palestino y el lanzamiento de un diálogo político global.
Visita nuestras sección: Internacionales
Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.