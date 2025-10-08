Tropas de la Guardia Nacional ya están en Illinois: conozca las acciones que tomarán

Suscríbete a nuestros canales

La activación de unidades de la Guardia Nacional se enmarca en la “Misión de Protección Federal” dirigida a reforzar la seguridad del personal y activos de el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y distintas dependencias gubernamentales. Las autoridades federales informaron que el operativo tendrá una duración inicial de 60 días bajo el mando del Comando Norte de Estados Unidos.

La movilización comprende el despliegue de cientos de efectivos que operarán para asegurar la integridad de instalaciones federales y asistir a agentes que cumplen funciones de cumplimiento de la ley. La medida busca garantizar la protección de la infraestructura y el personal del gobierno frente a posibles amenazas o alteraciones en el orden público.

Acciones y objetivos del despliegue

Las tropas involucradas proceden de distintas unidades de la Guardia Nacional y fueron movilizadas para desarrollar tareas de apoyo logístico, patrullaje perimetral y vigilancia en puntos estratégicos de interés federal. Los soldados provienen de contingentes de Texas, Illinois y California.

La misión, que cuenta con alrededor de 500 efectivos en total, incluye también funciones de resguardo físico en edificios gubernamentales y control de accesos. La misión estipula que el personal responderá directamente al comando federal, sin relacionarse operativamente con las autoridades civiles locales.

Al respecto el gobernador de Illinois, JB Pritzker comentó que la medida era desproporcionada y de corte totalitario:

"El Departamento de Guerra del gobierno de Trump me dio un ultimátum: llama a tus tropas, o lo haremos nosotros, esta medida es absolutamente escandalosa y antiestadounidense. ¿Qué más queda en el camino hacia un autoritarismo total?", publicó Pritzker.

Lugar de operaciones y tiempo de permanencia

Fue a partir del martes 7 de octubre, cuando se confirmó que parte de las tropas habían arribado a su punto de movilización en el área de Elwood, a unas 50 millas de Chicago. Imágenes difundidas por medios locales mostraron camiones militares y personal instalando estructuras temporales en una reserva del Ejército.

El contingente permanecerá allí durante un período inicial de 60 días, lapso que podrá extenderse en caso de que se mantengan las condiciones que motivaron su despliegue. Los soldados actuarán dentro del marco establecido por el Título 10 del Código de Estados Unidos, que regula las operaciones federales de la Guardia Nacional.

En su red social Truth Social, Trump afirmó:

“El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los agentes de ICE. ¡También el gobernador Pritzker!”, publicó el Presidente estadounidense.

Marco legal y coordinación federal

El operativo se ejecuta bajo una orden presidencial que dispone el empleo de fuerzas federales para la protección de funcionarios y bienes del gobierno. El Comando Norte explicó que estas misiones no constituyen operaciones policiales, sino acciones de defensa de instalaciones bajo jurisdicción federal.

El Departamento de Seguridad Nacional reiteró que los efectivos desplegados no realizan tareas de control urbano ni de intervención civil, sino labores de apoyo a las agencias federales. La autoridad indicó que la medida se mantendrá activa mientras los informes de inteligencia determinen la necesidad de su presencia.

