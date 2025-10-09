Porte libre de armas de fuego en Florida: ¿Hay excepciones?

Suscríbete a nuestros canales

Florida ha cambiado recientemente las reglas del juego en cuanto a la portación de armas de fuego, buscando un equilibrio entre los derechos de los propietarios y la implementación de zonas de prohibición estrictas.

El estado opera bajo un sistema de portación sin permiso y, en algunos casos, permite la portación visible, aunque esto puede depender de cómo se interpreten ciertos fallos judiciales.

Sin embargo, hay una lista clara de lugares donde llevar un arma sigue siendo un delito grave. Es crucial entender estas normas para asegurarse de cumplir con la ley.

Florida: ¿Dónde sí permiten portar armas de fuego?

La ley de Florida asume que la portación oculta es legal en la mayoría de los lugares, siempre y cuando el individuo sea legalmente elegible para poseer un arma. Desde julio de 2023, la ley (modificación al Estatuto de Florida 790.01) permite a los ciudadanos elegibles portar un arma oculta sin necesidad de una Licencia de Armas Ocultas (CWFL).

Los lugares generalmente permitidos incluyen:

Vías públicas y la mayoría de espacios abiertos

Vehículos privados

Parques estatales y nacionales, y áreas de descanso

Negocios y restaurantes: iempre y cuando el establecimiento no esté dedicado principalmente a servir alcohol

Zonas de prohibición para portar armas de fuego en Florida

Las restricciones están diseñadas para proteger áreas sensibles donde la seguridad pública y el buen funcionamiento del gobierno son lo más importante.

La Sección 790.06 de los Estatutos de Florida especifica las ubicaciones donde está prohibido portar armas:

Instalaciones educativas (escuelas, universidades)

Edificios gubernamentales y juzgados

Estaciones de policía o cárceles

Lugares de votación

Reuniones gubernamentales

Bares y zonas de alcohol

Terminales de aeropuertos

