¿Fin de la fluidez? El cierre de gobierno convierte este importante cruce fronterizo en un cuello de botella

El cierre parcial del gobierno federal en Estados Unidos ha comenzado a generar repercusiones en la frontera norte de México, donde el flujo vehicular y peatonal diario enfrenta demoras considerables.

Las medidas, vinculadas a la reducción del personal aduanal estadounidense, están afectando la movilidad en distintos puntos de cruce.

De acuerdo con la información publicada por el portal EFE, ciudadanos y transportistas reportan esperas de varias horas para poder cruzar hacia territorio estadounidense.

Los afectados señalan que, además del tiempo perdido, la situación está impactando las actividades económicas que dependen del intercambio binacional.

Testimonios de los afectados

Personas que cruzan a diario reportan que las filas se extienden durante gran parte del día, complicando el traslado de empleados y la entrega de mercancías.

Conductores consultados indicaron que la disminución de personal estadounidense ha limitado la apertura de carriles en los puentes internacionales, provocando una fuerte congestión.

Uno de los entrevistados sostuvo que el aumento en los tiempos de espera ha encarecido las operaciones comerciales, mientras que otros usuarios temen que el panorama empeore si el cierre gubernamental se prolonga y no se restablece el funcionamiento normal de las aduanas.

Hasta seis horas de espera en los cruces

En los principales puntos de cruce, algunos viajeros han informado esperas superiores a las seis horas, un tiempo que muchos consideran insostenible para sus actividades diarias.

En el caso de los trabajadores que cruzan para laborar al otro lado de la frontera, las demoras representan pérdidas laborales y económicas.

Autoridades locales del norte de México confirmaron que la situación permanecerá sin cambios mientras el gobierno de Estados Unidos mantenga congeladas operaciones administrativas y no reincorpore al personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Se prevé que los tiempos de espera continúen extendiéndose en los próximos días.

