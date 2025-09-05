Alerta en las fronteras: EE. UU. lanza una ofensiva para combatir el tráfico de personas en México y Canadá

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) ha ampliado la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha (JTFA), dedicada a combatir el tráfico de personas en las fronteras.

En coordinación con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el gobierno de EE. UU. incorporará a elementos de otras agencias federales, como la DEA, la ATF y el FBI.

El propósito es recibir más recursos para procesar los casos de tráfico de personas y enjuiciar a las figuras clave en la delincuencia transnacional.

¿Qué ocurre en las fronteras?

La frontera entre EE.UU. y México es la ruta migratoria terrestre más transitada y peligrosa del mundo.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la INTERPOL han reportado un aumento en la actividad de traficantes. Se han documentado miles de muertes y desapariciones a lo largo de la ruta, lo que subraya la peligrosidad del tráfico de personas.

A finales de 2023, una operación en las Américas resultó en la detención de 257 sospechosos de tráfico de migrantes y trata de personas, lo que demuestra un esfuerzo constante de las autoridades para combatir estas redes.

En la frontera con Canadá, el tráfico de personas es menos visible, pero ha habido un aumento en los cruces irregulares.

La mayoría de los casos de tráfico en esta frontera suelen estar relacionados con el contrabando de personas para el trabajo forzado o con fines de explotación, y a menudo utilizan rutas legales y visas para ingresar al país.

¿Qué se sabe del operativo?

La JTFA, creada en 2021, intensifica los esfuerzos contra los grupos de contrabando y tráfico de personas que operan a través de México. Desde su fundación, la fuerza de tarea ha realizado más de 410 arrestos nacionales e internacionales y más de 355 condenas en EE. UU.

Las cifras oficiales revelan que también han confiscado bienes.

¿Qué dijo la procuradora Pamela Bondi?

En una conferencia de prensa en Tampa, Florida, la procuradora Bondi dijo: "No descansaremos hasta que aquellos que se benefician del sufrimiento de personas vulnerables, incluidos muchos niños no acompañados, enfrenten una justicia severa e integral". Bondi también mencionó la extradición de tres ciudadanos guatemaltecos acusados de un incidente de tráfico de personas en 2021, donde murieron 50 migrantes en un tráiler.

