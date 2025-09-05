Qué revelan los últimos datos de la BLS sobre el costo de vida en el Sur de Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la región Sur de Estados Unidos registró un aumento de 0,1 % en julio, de acuerdo el más reciente informe publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (U.S. Bureau of Labor Statistics, BLS).

El alza mensual estuvo marcada por un incremento del 0,3 % en alimentos, mientras que la energía subió apenas 0,1 %. En contraste, el índice de todos los artículos menos comida y energía también se movió un 0,1 %.

En el análisis interanual, el IPC en el Sur mostró un crecimiento del 2,3 % hasta julio, el mismo ritmo registrado en junio. El índice sin alimentos y energía subió 2,8 % en 12 meses, mientras que los precios de la energía cayeron 3,4 % en ese período.

Alimentos impulsan la variación mensual

El índice de alimentos avanzó un 0,3 % en julio. Tanto las compras en supermercados como las comidas fuera del hogar subieron en la misma proporción.

Dentro del grupo de alimentos en el hogar, cinco de los seis principales rubros marcaron alzas, con un destaque para carnes, aves, pescado y huevos, que repuntaron 1,0 %.

En términos anuales, los alimentos se encarecieron un 2,8 %. Comer fuera del hogar resultó 3,9 % más costoso que hace un año, mientras que el índice de alimentos en supermercados registró un aumento de 2,0 %.

Energía y vivienda marcan tendencias opuestas

En julio, el índice de energía apenas subió un 0,1 %, con un avance de 0,5 % en gas natural, mientras que electricidad y gasolina permanecieron estables.

Sin embargo, en los últimos 12 meses la energía acumuló una caída de 3,4 %, arrastrada por el desplome del 11,6 % en gasolina. Por el contrario, electricidad subió 5,2 % y gas natural se disparó 10,5 %.

El índice de todos los artículos, excepto alimentos y energía, subió 0,1 % en julio y 2,8 % en el último año.

El componente vivienda fue el de mayor peso, con un alza interanual de 3,4 %, mientras que el alquiler equivalente de los propietarios escaló 3,8 %.

En contraste, la ropa retrocedió 1,8 % en julio, convirtiéndose en una de las pocas categorías en descenso.

La BLS recordó que el IPC mide la variación promedio de precios en bienes y servicios y que los datos del Sur incluyen a 16 estados, entre ellos Texas, Florida, Georgia y Carolina del Norte.

