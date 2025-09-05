¡Atención venezolanos en EE.UU.! Juez Chen bloquea el término del TPS: estos son los motivos del dictamen

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 5 de septiembre, nuevamente el juez federal, Edward Chen bloqueó el intento de terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) a migrantes venezolanos y haitianos en Estados Unidos (EE.UU.).

El juez superior del Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el distrito del Norte de California, Edward Chen, frenó nuevamente los intentos de la administración de Donald Trump de poner fin al TPS migrantes venezolanos yhitianos residenciados en el país.

Bloqueo al término del TPS en EE.UU.

De acuerdo con el dictamen del juez Chen, las decisiones "estaban predeterminadas y eran explicaciones infundadas bajo pretexto".

En el escrito, el juez federal asegura que "En este caso están en juego los derechos de cientos de miles de ciudadanos de Venezuela y Haití que residen temporalmente de forma legal en los Estados Unidos bajo una ley aprobada por el Congreso en 1990".

En este sentido recuerda que el TPS "otorga un alivio temporal a los ciudadanos de países designados que no pueden regresar de forma segura a sus países de origen debido a condiciones extraordinarias y temporales como conflictos armados, terremotos, inundaciones, sequías y epidemias".

Dictamen contra el término del TPS a venezolanos y haitianos

Asimismo, insiste en que "Durante 35 años, el estatuto de TPS ha sido fielmente ejecutado por las administraciones presidenciales de ambos partidos".

Adicionalmente, asegura que "Este caso surgió de una acción tomada con prisa por la actual Secretaria del DHS, Kristi Noem, para revocar el estatus legal de los titulares de TPS de Venezuela y Haití".

Agrega que además los envían "de regreso a condiciones que son tan peligrosas que incluso el Departamento de Estado desaconseja viajar a sus países de origen".

En el documento, el juez Chen asegura que “la acción de la agencia [se] tomó excediendo la autoridad estatutaria del Secretario y era arbitrario y caprichoso”.

