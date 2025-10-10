¿Dónde está Joe Biden? Polémica en la Casa Blanca: galería presidencial presenta este "detalle"

Suscríbete a nuestros canales

En uno de sus proyectos para embellecer la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha inaugurado un "paseo de la fama presidencial".

La galería alinea los retratos de los expresidentes, excepto uno. La Casa Blanca sustituye la foto de Biden, su predecesor inmediato, en un gesto polémico.

En lugar del retrato del demócrata, el pasillo muestra una imagen de su firma, supuestamente trazada con un "autopen" o bolígrafo automático. Trump y su equipo usan el argumento de la firma automática para mofarse de Biden y cuestionar sus facultades cognitivas.

¿Por qué Trump enfoca la burla en la firma automática?

Trump y sus asesores caracterizan el uso de la firma automática por parte de Biden como excesivamente frecuente.

Aunque presidentes anteriores, tanto republicanos como demócratas, han usado el "autopen" por el enorme volumen de documentos, Trump lo usa para insinuar la pérdida de facultades.

El actual presidente ya había "coqueteado" con la idea de sustituir el retrato de Biden por la imagen de la firma. Esta mofa busca poner en duda que Biden realmente aprobara ciertas medidas puestas en marcha durante su mandato.

¿Qué otros cambios ha realizado Trump en la Casa Blanca?

El nuevo "paseo de la fama presidencial" es el ejemplo más reciente de los proyectos de embellecimiento de Trump en la histórica residencia.

El antiguo promotor inmobiliario ha añadido adornos dorados al Despacho Oval. También eliminó el césped de la Rosaleda para reemplazarlo con un patio con mesas y sombrillas, al estilo de su mansión en Mar-a-Lago.

Además, ordenó la construcción de un gran salón de baile en el ala este, reservada a la oficina de la Primera Dama.

Trump aseguró que él y donantes pagarán personalmente los 200 millones de dólares del coste. Aseguró que la obra es necesaria para dar cabida a 650 personas, ya que la Sala Este le parece insuficiente su capacidad para 200.

