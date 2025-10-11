Ahorre en 2026: esta es la cantidad de dinero libre de impuestos tanto para casados como para solteros

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos confirmó las nuevas tarifas y rangos que se aplicarán a los ingresos obtenidos durante 2026.

Estos cambios forman parte de la actualización anual que busca adecuar el sistema tributario al impacto de la inflación y a disposiciones vigentes.

La información fue divulgada en el portal web La Opinión, donde se detalla que los ajustes incluyen modificaciones a los tramos impositivos, incrementos en las deducciones y la incorporación de medidas derivadas de la One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), la cual mantiene vigentes reducciones fiscales establecidas en 2017.

Cambios derivados de la ley OBBBA

La norma impidió un incremento programado en las tarifas de los tramos más altos, manteniendo tasas más bajas para contribuyentes con mayores ingresos. También elevó la deducción estándar, con el objetivo de contrarrestar el efecto de la inflación sobre la carga fiscal.

A partir de 2026, quienes presenten su declaración en 2027 enfrentarán estas tasas:

Solteros: van del 10% para ingresos de hasta $12,400 hasta el 37% para ingresos superiores a $640,601.

Parejas casadas (declaración conjunta): del 10% para ingresos de hasta $24,800 al 37% para ingresos mayores a $768,701.

Las deducciones estándar serán:

Solteros y casados por separado: $16,100.

Casados en conjunto: $32,200.

Jefes de familia: $24,150.

Estos valores sustituyen a los vigentes en 2025 y estarán en vigor para todos los contribuyentes que perciban ingresos durante 2026.

