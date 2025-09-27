Por orden de Trump: el IRS implementa un cambio urgente que afectará cómo recibes tu reembolso

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) informó que aplicará nuevas medidas en la entrega de reembolsos durante la próxima temporada tributaria en Estados Unidos, en cumplimiento de una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump.

La decisión marca un cambio en la forma en que los contribuyentes recibirán sus pagos, privilegiando los mecanismos electrónicos.

De acuerdo con información difundida en el portal web del propio organismo, el IRS adelantó que la implementación se realizará de manera gradual y que los contribuyentes deberán continuar utilizando los formularios y plazos actuales mientras se ejecuta la transición.

En este sentido, la agencia puntualizó que publicará una guía detallada antes del inicio oficial de la temporada de impuestos de 2026.

Este fue el metodo eliminado

El cambio principal consiste en la eliminación progresiva del uso de cheques en papel para la entrega de reembolsos individuales.

Según cifras del IRS, en la más reciente temporada de impuestos se emitieron más de 93,5 millones de reembolsos, de los cuales el 93% se procesaron vía depósito directo y solo un 7% fue por correo postal.

El organismo explicó que los pagos electrónicos ofrecen mayor seguridad y reducen el riesgo de pérdidas o fraudes.

El IRS señaló que aquellos contribuyentes sin acceso a cuentas bancarias contarán con mecanismos alternos como tarjetas de débito prepagadas, billeteras digitales o casos de excepción limitados autorizados por la agencia.

La entidad también recordó que, de momento, los pagos hacia el IRS continuarán realizándose bajo los canales vigentes hasta que se anuncien nuevas disposiciones.

Será a partir del 30 de septiembre de 2025 cuando comience la aplicación paulatina de esta medida en todo el país, de acuerdo con la Orden Ejecutiva 14247 sobre modernización de pagos.

El organismo reiteró que la mayor parte de los reembolsos ya se procesa electrónicamente y que el propósito de la medida es ampliar esa cobertura progresivamente.

