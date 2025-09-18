No pierdas tu dinero: La nueva fecha límite del IRS para reclamar un reembolso

Suscríbete a nuestros canales

Millones de contribuyentes en Estados Unidos aún tienen la oportunidad de recibir un reembolso de impuestos pendiente, incluso después de que la fecha límite principal haya pasado.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó la disponibilidad de una ayuda financiera importante para aquellos que cumplen con ciertos requisitos, incluyendo personas con un dominio limitado del inglés.

Esta iniciativa busca asegurar que los contribuyentes que pueden enfrentar barreras de idioma o económicas no pierdan los beneficios fiscales a los que tienen derecho, según informó el Cronista.

¿De qué va el reembolso?

El IRS ofrece asistencia gratuita a través del programa Volunteer Income Tax Assistance (VITA), dirigido a personas de bajos ingresos, con discapacidades y contribuyentes con un conocimiento limitado del idioma inglés.

Los voluntarios certificados de VITA pueden preparar declaraciones de impuestos básicas, abarcando salarios (W-2), beneficios del Seguro Social e ingresos por trabajo independiente.

También brindan ayuda con los créditos por hijos o educación, simplificando el proceso para quienes no tienen experiencia con la presentación de impuestos.

Limitaciones

Sin embargo, los voluntarios de VITA tienen limitaciones en cuanto a los servicios que pueden ofrecer.

No están autorizados para manejar casos complejos, como pérdidas de negocio, solicitudes de números de seguro social o deducciones avanzadas de cuentas IRA.

En estas situaciones, se recomienda a los contribuyentes buscar la ayuda de un contador profesional que pueda asesorarlos en temas fiscales más complicados.

Esta diferenciación asegura que los contribuyentes reciban la ayuda adecuada según la complejidad de su situación financiera.

Fechas

La fecha límite final para presentar las declaraciones de impuestos correspondientes al año fiscal 2024 es el 15 de octubre de 2025 para aquellos que solicitaron una prórroga.

Aquellos que no presenten su declaración para esa fecha corren el riesgo de perder su reembolso y podrían enfrentar sanciones. El IRS contempla excepciones para ciertos grupos, incluyendo personal militar en zonas de combate residente en el extranjero.

También a quienes vivan en áreas afectadas por desastres naturales declarados a nivel federal, quienes pueden obtener plazos adicionales para cumplir con sus obligaciones fiscales.

