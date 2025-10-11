¿Cómo verificar el estatus de una visa estadounidense? Conoce el paso a paso

Suscríbete a nuestros canales

Si has solicitado una visa estadounidense y te preguntas cómo va tu trámite, las agencias del Gobierno de Estados Unidos tienen herramientas fáciles y directas para que puedas averiguar el estado de tu solicitud.

Revisar el progreso es un paso clave, y lo mejor es que puedes hacerlo en línea o por teléfono, dependiendo del tipo de visa que pediste.

Asegúrate de tener a mano tu número de recibo o de caso para poder hacer la consulta.

Herramienta clave para visa de no inmigrante

Si estás gestionando una visa de turismo, estudiante o cualquier otra de No Inmigrante (NIV), debes utilizar el verificador de estatus de visa del Departamento de Estado.

Este portal está diseñado para darte información sobre casos que se tramitan en consulados o embajadas en el extranjero.

Según indica el portal oficial del Gobierno de Estados Unidos, USA.gov, en su sección sobre cómo averiguar el estatus de una solicitud de visa, simplemente debes ingresar al portal de estatus de visa del Departamento de Estado.

Una vez allí, tienes que seleccionar la opción "NON IMMIGRANT VISA (NIV)", especificar tu ubicación, e ingresar tu identificación o número de caso.

El sistema también requiere tu número de pasaporte y las primeras cinco letras de tu apellido para validar tu identidad y mostrarte la información más reciente sobre tu trámite.

¿Cómo rastrear visa de inmigrante?

El proceso de seguimiento varía si has solicitado una visa de inmigrante (IV), como la "Green Card". En estos casos, el trámite involucra al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Para las solicitudes de visa de inmigrante o peticiones que están en el sistema de USCIS, debes utilizar el Sistema de Estatus de Casos de USCIS.

Este sistema te permite revisar el estado de tu petición ingresando el número de recibo de tu solicitud. Este número único de 13 caracteres (tres letras seguidas de diez números) se encuentra en las notificaciones que USCIS te envía.

Además, USA.gov menciona que si presentaste tu solicitud ante USCIS, puedes verificar el estado por teléfono.

Si llamas desde Estados Unidos, puedes comunicarte con el Centro Nacional de Atención al Cliente de USCIS al 1-800-375-5283 (opción 2 para español).

Si estás llamando desde el extranjero, marca al +1-212-620-3418 (opción 2 para español) o contacta una de las oficinas internacionales de USCIS.

Al usar estas herramientas oficiales, mantienes el control sobre tu trámite migratorio, recibiendo información directamente de las fuentes gubernamentales para que puedas planificar tus próximos pasos con confianza.

