Registrar una moto en Nueva Jersey: el paso a paso que no te explica el DMV

Registrar una moto en Nueva Jersey es un trámite obligatorio para todo conductor residente del estado que desee circular legalmente.

Ya sea una motocicleta, una bicicleta motorizada o un triciclo con motor, la normativa exige que estos vehículos estén titulado, registrado y asegurado antes de salir a la vía pública.

El proceso puede parecer complejo, pero siguiendo los pasos adecuados se puede completar sin contratiempos.

Documentos que debes reunir antes de registrar tu moto

Antes de acudir a la agencia de vehículos motorizados (MVC, por sus siglas en inglés), es importante preparar toda la documentación exigida por las autoridades. Para registrar una moto en Nueva Jersey, el solicitante debe presentar:

6 puntos de identificación válidos, según el sistema de verificación del MVC.

Comprobante de seguro de motocicleta vigente.

Título, certificado de origen del fabricante (MSO o MCO) o registro y factura de venta notariada del propietario anterior, donde se indique la descripción del vehículo y el precio de venta. Si la motocicleta proviene de un estado que no emite títulos, este documento sustituye la prueba de propiedad.

En caso de no contar con la documentación completa, el propietario deberá seguir el procedimiento de Prueba de Propiedad Indebida, disponible en la página del MVC o mediante llamada al 609-292-6500 ext. 5064, para solicitar los formularios correspondientes.

También se requiere llenar el Formulario OS/SS-UTA (Solicitud de Título Universal) y el Formulario BA-49 (Solicitud de Registro de Vehículo), indicando el nombre y dirección del titular del gravamen si el vehículo tiene uno. Los gravámenes deben contar con un Número de Identificación de Entidad (EIN).

Pago de tarifas y proceso final de registro

Para completar el registro, el solicitante debe pagar los derechos de título y la cuota de inscripción, cuyo monto varía según el tipo y año del vehículo.

La MVC acepta varios métodos de pago, incluyendo efectivo, cheques, giros postales y tarjetas de crédito o débito (American Express®, Visa®, MasterCard® y Discover®).

Una vez entregada toda la documentación y efectuado el pago, el MVC emitirá el título y registro oficial de la motocicleta, autorizando su circulación legal en el estado.

Cumplir con este proceso garantiza que el vehículo cumple con los estándares mínimos de seguridad establecidos por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA), protegiendo tanto al conductor como a los demás usuarios de la vía.

