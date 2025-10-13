Nueva Jersey deposita alivio económico a inquilinos y propietarios: sepa de cuánto es el cheque

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Nueva Jersey comenzó a entregar un alivio financiero a sus residentes a través del programa ANCHOR, enfocado en reembolsos de impuestos a la propiedad.

Los pagos, que oscilan entre $400 y $1 750, buscan hacer frente al alto costo de la vivienda y la importante carga fiscal que enfrentan los ciudadanos según El Cronista.

Desde el 15 de septiembre, los beneficiarios, que incluyen tanto propietarios como inquilinos, comenzaron a recibir este apoyo económico. El programa representa un esfuerzo gubernamental directo para reducir la presión sobre los bolsillos de las familias.

Montos

El monto del reembolso que reciben los residentes depende directamente de su estado de vivienda y su nivel de ingresos anuales.

Los propietarios de viviendas son elegibles para recibir entre $1 000 y $1 750. Específicamente, aquellos que ganan $150 000 o menos reciben $1 500, mientras que los propietarios con ingresos entre $150 000 y $250 000 obtienen $1 000 dólares.

Por su parte, los inquilinos que pagan alquiler y ganan hasta $150 000 pueden recibir $450, con montos generales para inquilinos que van de $400 a $700.

El estado implementó un proceso ágil: quienes recibieron el cheque de estímulo el año pasado están automáticamente inscritos. Los propietarios recibieron notificaciones en sobres verdes y los inquilinos, en sobres morados.

Pagos

El estado de Nueva Jersey informó en su sitio web oficial que los pagos se realizan dentro de los 90 días posteriores a la presentación de la solicitud.

Para optimizar la entrega del dinero, el proceso de solicitud ofrece dos vías. Quienes presentan su solicitud en línea tienen la opción de recibir un depósito directo o un cheque en papel. Sin embargo, quienes eligen la solicitud en papel solo reciben el pago mediante cheque físico.

Este programa subraya la tendencia de los gobiernos estatales, incluyendo a California y Massachusetts con programas similares, a utilizar devoluciones o estímulos directos para mitigar el impacto de la inflación y los altos costos de vida en sus jurisdicciones.

