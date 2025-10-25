¿Adiós a la renovación automática? El DMV de California estipula nuevas reglas sobre licencia de conducir para mayores de 70 años

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California implementó una modificación importante en el proceso de renovación de licencias de conducir para mayores de 70 años, eliminando la renovación automática.

Bajo la nueva normativa, los conductores que alcancen esta edad deben completar el trámite de forma presencial cada cinco años para garantizar la vigencia y seguridad de su documento.

Según informa El Cronista, esta disposición responde a la necesidad de reforzar la seguridad vial en el estado, que anualmente registra cerca de 500 000 colisiones, cobrando más de 3 600 vidas, con una proporción de accidentes que genera preocupación en las autoridades.

La revisión periódica busca asegurar que los conductores de la tercera edad mantengan la capacidad física y mental requerida para operar un vehículo de manera segura, al tiempo que se balancea con la importancia de la movilidad e independencia personal.

Consideraciones

El organismo estatal notifica a los conductores afectados con 60 días de anticipación para que inicien el proceso de renovación, el cual pueden comenzar en línea a través de la cuenta MyDMV para ahorrar tiempo.

Posteriormente, deben acudir en persona a una oficina del DMV para realizar la gestión, que a menudo incluye un examen de la vista y, en ciertos casos, una prueba de conocimientos o un curso de actualización.

El DMV de California eliminó el requisito del examen escrito para la mayoría de los mayores de 70 años desde octubre de 2024, aunque aún lo exige si el conductor tiene un historial reciente de infracciones, suspensiones o accidentes.

Las autoridades advierten que no completar el proceso a tiempo resulta en la cancelación o suspensión de la licencia, con la consecuente aplicación de sanciones económicas y la pérdida temporal del registro.

