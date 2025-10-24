Documentos filtrados revelan una mega redada del ICE este fin de semana: sepa dónde

Suscríbete a nuestros canales

Agentes de inmigración se preparan para un posible operativo de gran envergadura en Miami este fin de semana, según una investigación del Miami New Times.

Correos electrónicos internos a los que accedió el medio revelan que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha movilizado agentes adicionales a la ciudad bajo la autoridad del polémico programa 287(g).

Documentos internos confirman que oficiales de deportación de otros estados se unieron a la división local de Operaciones de Aplicación y Remoción (ERO Miami) para una "acción especial" según informa Miami Diario.

Detalles

Aunque los mensajes no detallan el objetivo específico, instruyen a los oficiales a prepararse siguiendo el protocolo de despliegues migratorios recientes en diversas ciudades del país.

Florida, en particular, ha visto una intensificación de las acciones migratorias, incluyendo el reciente "Operativo Maremoto" que resultó en la detención de más de 1 120 indocumentados en una semana.

La posibilidad de que se ejecuten redadas de gran escala en Miami genera una preocupación profunda entre las comunidades inmigrantes y las organizaciones de derechos civiles.

Policías encubiertos

El programa 287(g), que otorga a las agencias policiales locales facultades para ejercer funciones de inmigración, ha sido históricamente criticado por aumentar el riesgo de perfil racial, lo que afecta la confianza entre la policía y la comunidad, un elemento importante para la seguridad pública.

Los defensores de los inmigrantes advierten que este tipo de operativos no solo desintegran familias, sino que también pueden llevar a la detención de personas por infracciones menores, interrumpiendo la vida laboral y social.

Hasta el momento, el DHS no ha emitido ningún comunicado oficial que aclare el alcance de la operación, manteniendo el tono de incertidumbre en una ciudad donde el porcentaje de población extranjera resulta fundamental para la economía local.

