Consulado Móvil de Colombia activa servicios en Connecticut: agenda tu cita

El Consulado General de Colombia en Nueva York se complace en anunciar el inicio de una nueva jornada de Consulado Móvil en Connecticut, dirigida a todos sus connacionales.

Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso a servicios consulares esenciales, eliminando la necesidad de desplazarse hasta la sede en Nueva York.

¿En qué lugar de Connecticut se ubicará el Consulado Móvil de Colombia?

Lugar: Hartford Public Library (Biblioteca Pública de Hartford).

Hartford Public Library (Biblioteca Pública de Hartford). Dirección: 500 Main Street, Hartford, CT 06103.

500 Main Street, Hartford, CT 06103. Fecha: Sábado, 25 de octubre de 2025.

Sábado, 25 de octubre de 2025. Horario: Desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

¿Cuáles son los servicios que ofrecerá el consulado?

Durante la jornada, los colombianos podrán gestionar una amplia gama de trámites:

Pasaportes: Solicitud y renovación de pasaportes ordinarios y ejecutivos.

Solicitud y renovación de pasaportes ordinarios y ejecutivos. Cédula de ciudadanía: Trámites relacionados con la cédula de ciudadanía, incluyendo expedición por primera vez, duplicados y rectificaciones.

Trámites relacionados con la cédula de ciudadanía, incluyendo expedición por primera vez, duplicados y rectificaciones. Registros civiles: Inscripción de nacimientos, matrimonios y defunciones.

Inscripción de nacimientos, matrimonios y defunciones. Otros trámites: Autenticación de documentos, reconocimiento de firma en documentos privados (incluyendo permisos de salida de menores de edad) y certificaciones/constancias.

¿Qué se necesita para realizar trámites en el Consulado Móvil de Colombia en Connecticut?

El Consulado invita a todos los interesados a asegurarse de que cumplen con los requisitos específicos de cada trámite. Por lo general, los connacionales deben presentar:

Documento de identidad: Cédula de Ciudadanía (vigente o en formato amarillo con hologramas) y/o Pasaporte (si aplica).

Cédula de Ciudadanía (vigente o en formato amarillo con hologramas) y/o Pasaporte (si aplica). Cita: La asistencia al Consulado Móvil es solo con cita previa, la cual debe ser agendada a través del sistema oficial del Consulado de Colombia en Nueva York.

La asistencia al Consulado Móvil es solo con cita previa, la cual debe ser agendada a través del sistema oficial del Consulado de Colombia en Nueva York. Medios de pago: El pago de los trámites se realiza únicamente mediante Money Order. Asegúrese de verificar el costo exacto de su trámite en la página web oficial del consulado para adquirir el Money Order con el valor correcto.

El pago de los trámites se realiza únicamente mediante Money Order. Asegúrese de verificar el costo exacto de su trámite en la página web oficial del consulado para adquirir el Money Order con el valor correcto. Requisitos específicos: Para trámites como el registro civil, pasaportes de menores o poderes, consulte la lista completa de requisitos en la sección de "Trámites y Servicios" de la web consular antes de su visita.

Cabe mencionar que, el Consulado General de Colombia en Nueva York recomienda a la comunidad agendar su cita con anticipación, pues el cupo es limitado, para garantizar la atención en este evento.

