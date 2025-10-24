La aplicación de EEUU que pagará doble compensación de hasta $2.500: quiénes aplican y fechas límites para el reclamo

Suscríbete a nuestros canales

En EEUU, el envío masivo de mensajes de texto no solicitados, puso en aprietos legales a una popular plataforma de pagos.

La compañía "Cash App", propiedad de Block, se vio obligada a enfrentar dos demandas colectivas millonarias que ofrecen una vía de compensación económica a miles de usuarios afectados.

Según El Tiempo, la aplicación es presuntamente acusada de violar algunas leyes estatales de seguridad, debido a una filtración de información sensible. Los usuarios elegibles tienen ahora la oportunidad de reclamar pagos.

Acuerdo por mensajes de texto no solicitados

Cash App, a través de su empresa matriz, acordó pagar US$12.5 millones para resolver una demanda colectiva que la acusaba de violar dos leyes del estado de Washington al utilizar datos privados para enviar mensajes de texto promocionales sin consentimiento.

Dicha práctica está prohibida por la Ley de Correo Electrónico Comercial (CEMA) de Washington y la Ley de Protección al Consumidor.

Los usuarios que recibieron un mensaje de texto de Cash App sin haberlo solicitado entre noviembre de 2019 y agosto de 2025 podrían ser elegibles para recibir una compensación que, según reportes, podría ascender hasta US$147 por persona.

No obstante, el monto final dependerá del número total de reclamaciones válidas que se presenten

¿Cuáles son los requisitos y plazos para presentar el reclamo?

La fecha límite para presentar el reclamo es el 27 de octubre. Los solicitantes deben demostrar que residían en Washington y que recibieron el mensaje de spam en el periodo especificado.

El proceso de reclamación puede realizarse en línea o por correo postal. Es importante señalar que, aunque el acuerdo es millonario, la compañía no admitió haber cometido ninguna infracción legal.

Un tribunal emitirá la decisión final sobre la aprobación del acuerdo en diciembre.

Indemnización por filtración de datos

Además del litigio por mensajes no deseados, la compañía Block Inc. se enfrenta a otra demanda colectiva por presuntamente no proteger adecuadamente la información personal de sus clientes, resultando en una filtración de datos.

Para resolver este caso, se dispuso un fondo de US$15 millones para indemnizar a los usuarios afectados. En este acuerdo, los usuarios tienen la posibilidad de reclamar una compensación de hasta US$2,500 por persona.

La indemnización cubre pérdidas de bolsillo documentadas, transacciones fraudulentas y hasta tres horas de tiempo perdido (a razón de $25 por hora) tratando de lidiar con la situación de seguridad.

¿Quiénes pueden presentar el reclamo?

Pueden acceder a esta indemnización aquellos usuarios cuya información personal haya sido publicada sin su permiso o que hayan sido víctimas de transacciones fraudulentas entre el 23 de agosto de 2018 y el 20 de agosto de 2024.

El plazo crucial para la presentación de reclamaciones finaliza el 18 de noviembre. Este acuerdo también incluye el compromiso de Cash App de reforzar sus medidas de seguridad de datos.

