Ansiedad bajo la lupa naturista: tratamientos herbales para bajar estos episodios de estrés

Las pacientes que buscan manejar la ansiedad y sus derivados sin recurrir exclusivamente a la farmacología tradicional, encuentran en la medicina biológica, la homeopatía y la acupuntura una alternativa viable.

Estos especialistas enfocan el tratamiento en el equilibrio integral del cuerpo y la mente, utilizando suplementos naturales, dietas personalizadas y técnicas como la auriculoterapia o la floriterapia.

La búsqueda de alivio ha impulsado la demanda de médicos naturistas y terapias alternativas en Caracas, estableciendo un mercado de salud que ofrece consultas especializadas por sesión.

El auge de la medicina alternativa responde a la necesidad de enfoques menos invasivos que afectan a un gran porcentaje de la población.

Salud Integral para la ansiedad

Entre los remedios naturales más comunes se encuentran la valeriana, conocida por sus efectos calmantes; Se han estudiado otras combinaciones de hierbas y minerales, como el magnesio, el espino blanco y la amapola de California, entre otros.

El mercado de salud ofrece consultas a precios que oscilan entre los $ 30 y $ 60.

Los precios se estructuran de la siguiente manera:

​Consulta Inicial: la tarifa por la primera evaluación, donde el médico realiza la historia clínica, pide los exámenes y establece un plan de tratamiento (que puede incluir desintoxicación, vitaminas o productos homeopáticos), oscila entre $ 40 y $ 60.

No incluye el precio de los suplementos o medicamentos recetados.

Sesiones de Terapia: frecuentemente utilizadas para calmar el sistema nervioso y reducir la tensión muscular asociada a la ansiedad, suelen tener un costo más bajo, moviéndose entre $ 30 y $ 45 por sesión.

por sesión. Consulta Psicológica: aunque no es medicina naturista, muchos pacientes acuden a psicólogos que complementan con enfoques naturales. El Colegio de Psicólogos de Distrito Capital (CPDC) maneja un índice referencial de honorarios para consulta individual que, a inicios de 2025, se referencia en $ 30.

Centros Especializados

Existen varios centros en la capital que abordan la ansiedad desde una perspectiva integral o naturista:

Centro de Medicina Biológica y Terapias Integrales

Su tratamiento normalmente incluye una evaluación exhaustiva para identificar desequilibrios nutricionales y deficiencias de neurotransmisores.

Las consultas se consideran de alta especialidad debido a la personalización de los tratamientos y el uso de técnicas como la quelación o la terapia neural.

El costo de la primera consulta en estos centros se ubica típicamente en el extremo superior del rango, alrededor de $ 50 a $ 60.

Clínicas de Homeopatía y Acupuntura

La Acupuntura alivia el estrés y equilibra el flujo de energía corporal, mientras la Homeopatía prescribe remedios diluidos que buscan estimular la capacidad de autocuración del organismo.

La primera consulta homeopática toma mucho tiempo para la evaluación del paciente, por lo que cuesta alrededor de $ 40 a $ 50, y las sesiones de acupuntura se mantienen entre $ 30 y $ 40.

El paciente que opta por el camino naturista debe planificar un gasto no solo en la consulta inicial, sino en la continuidad del tratamiento, que incluye la compra de productos y la asistencia a múltiples sesiones de seguimiento.

