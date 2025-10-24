¿Necesitas regresar a Venezuela desde México? Así debes redactar una carta a la embajada: solicita ayuda

Suscríbete a nuestros canales

Miles de venezolanos en México están soñando con el regreso a su tierra natal, pero para hacerlo, hay que seguir algunos pasos importantes. Uno de los más cruciales es redactar la carta dirigida a la Embajada o Consulado.

Este documento es esencial, sobre todo si se necesita un Salvoconducto (Documento de Viaje) para entrar a Venezuela, que reemplaza al pasaporte que ya ha caducado.

Aprender a redactar esta comunicación de forma clara y precisa puede hacer que el proceso sea mucho más ágil y facilitar el regreso.

¿Qué es lo que no se debe escribir en la carta?

Es esencial que la carta de solicitud de retorno o Salvoconducto a la Embajada o Consulado de Venezuela enfoque la motivación en el arraigo familiar y el derecho constitucional al regreso, evitando cualquier frase que sugiera crítica al país o respaldo a naciones extranjeras, como:

"Salimos buscando un mejor futuro para mi hijo y mi familia”.

"Queríamos alcanzar el sueño americano".

Estructura de la carta de solicitud de salvoconducto para el regreso a Venezuela desde México

La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en los Estados Unidos Mexicanos ofrece a sus connacionales la opción de solicitar un Salvoconducto a Venezuela, un documento que les permite entrar a territorio venezolano sin poseer un pasaporte vigente.

La carta que acompaña esta solicitud debe ser formal, clara y con voz activa para garantizar su efectividad, detalla Conexión Migrante.

1. Datos del destinatario y fecha

Dirije la carta de forma oficial. Debes incluir en la parte superior derecha la fecha y la ciudad donde redacta. El destinatario se debe identificar formalmente:

Destinatario: Ciudadano/a Cónsul/Cónsul General / Funcionario Consular

Organismo: Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en México / Consulado General

Asunto: Solicitud de Documento de Viaje (salvoconducto) para el Retorno a Venezuela

2. Identificación del Solicitante

Utiliza el primer párrafo para presentar y exponer el propósito de su misiva. Indique claramente sus datos personales:

Nombre completo (como aparece en la cédula/pasaporte).

Número de Cédula de Identidad venezolana.

Número de Pasaporte (aunque esté vencido), con su fecha de expedición y expiración.

Motivo de la solicitud: Especifique que solicita el Salvoconducto para ejercer su derecho al retorno a la República Bolivariana de Venezuela.

Motivos del retorno y compromiso

3. Exposición de motivos

Este es el núcleo de su carta y debe explicar por qué es necesario este documento. Mantenga un tono respetuoso y directo:

Comienza describiendo brevemente su situación migratoria actual en México.

Explica por qué necesita el Salvoconducto, que generalmente se solicita por tener el pasaporte vencido y necesitar regresar al país.

Si hay alguna urgencia, como motivos de salud, familiares o laborales, asegurate de mencionarlo.

4. Información de viaje y contacto

Concluye la carta proporcionando los detalles de tu viaje y un compromiso formal.

Indica la aerolínea y la fecha tentativa de su viaje, especialmente si ya tienes la reserva o el boleto.

No olvide incluir su dirección actual en México, así como un número de contacto y un correo electrónico que estén vigentes.

Comprométete a utilizar el Salvoconducto únicamente para tu ingreso a Venezuela, asumiendo toda la responsabilidad.

Termina con una despedida cordial, su firma y su número de cédula. Recuerda que el Salvoconducto es un documento de uso único para el retorno y no sustituye el pasaporte para viajar a otros países.

Asegúrese de verificar siempre los requisitos adicionales que pueda exigir la Embajada o Consulado venezolano antes de presentar su solicitud.

