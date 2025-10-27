¡Vive la mejor fiesta en Miami! Lincoln Road anuncia el Halloween Block Party: aquí la programación

Suscríbete a nuestros canales

Miami Beach se prepara para una de sus celebraciones más esperadas. La fiesta Lincoln Road Halloween Block Party transformará el icónico paseo peatonal en un desfile masivo de disfraces, música y alegría el próximo viernes 31 de octubre de 2025.

El evento, considerado como una de las celebraciones de Halloween más grandes del país, atraerá a decenas de miles de personas. La jornada está diseñada para un disfrute que comienza con la familia y se extiende hasta la madrugada.

¿Qué actividades habrá para las familias y los niños?

La fiesta comenzará a las 5:00 p.m. con actividades orientadas a los más pequeños. Desde las 5:00 p.m. hasta las 7:00 p.m., los niños podrán disfrutar de la tradición de truco o trato.

Habrá estaciones de dulces, artesanías y apariciones de personajes. Además, más de una docena de bares al aire libre abrirán en todo el distrito para atender a los visitantes.

¿Cómo se transforma Lincoln Road al anochecer?

Al anochecer, el ambiente familiar da paso a una espectacular fiesta callejera nocturna. El paseo se convierte en una deslumbrante exhibición de disfraces creativos de todo tipo.

El evento contará con bandas en vivo y DJ's que mantendrán la energía hasta la 1:00 a.m. La Bay Kings Band es la banda destacada que actuará en Segafredo Café desde las 8:00 p.m. hasta la medianoche.

¿Dónde podrán disfrutar los asistentes del espectáculo?

Los restaurantes y cafés que bordean la calle ofrecen una excelente oportunidad para disfrutar de la celebración. Los invitados pueden tomar asiento en los asientos al aire libre de los establecimientos.

Lincoln Road se transforma por completo para esta celebración que fusiona el carnaval de disfraces con la vida nocturna. La fiesta consolida al distrito como el epicentro de Halloween en Miami.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube