MediCal ofrece atención dental y de la vista sin costo, pero pocos la aprovechan: esto debes saber

MediCal ofrece una cobertura médica completa, pero millones de californianos no están aprovechando los servicios gratuitos que tienen disponibles.

Solo uno de cada cinco adultos con MediCal utiliza sus beneficios dentales y de visión cada año, según datos compartidos durante la videoconferencia “Demasiados californianos se están perdiendo la atención dental y de la vista gratuita de MediCal: cambiemos eso”, organizada por American Community Media (ACoM).

Los funcionarios del Departamento de Servicios de Atención Médica (DHCS) recordaron que MediCal cubre exámenes dentales, limpiezas, radiografías, endodoncias, coronas, tratamientos de encías y prótesis dentales.

También incluye atención de emergencia por dolor o infección, ortodoncia infantil completa o parcial, y en algunos casos, implantes dentales cuando hay necesidad médica.

Además, quienes califican pueden acceder a servicios ópticos sin costo. Esto incluye exámenes oculares completos con optometristas u oftalmólogos, anteojos para lectura, conducción o bifocales, pruebas para detectar glaucoma, y hasta prótesis oculares para personas que han perdido un ojo por enfermedad o lesión. MediCal también ofrece lentes especiales o de contacto para pacientes con condiciones médicas específicas.

Beneficios poco conocidos y próximos cambios

Los funcionarios de MediCal advirtieron que muchas personas no usan estos servicios simplemente porque desconocen cómo acceder a ellos o no saben a quién acudir.

En realidad, basta con comunicarse con su plan de salud o con el centro de atención de MediCal para recibir orientación y localizar proveedores cercanos.

Dana Durham, jefa de la división dental del DHCS, enfatizó que los servicios están disponibles también para personas indocumentadas y con otros estatus migratorios.

Sin embargo, a partir del 1 de julio de 2026, los adultos mayores de 19 años que no estén embarazados y no tengan estatus migratorio regular solo calificarán para atención dental de emergencia.

Durham recordó la importancia de aprovechar los beneficios ahora, pues la salud bucal está directamente relacionada con la salud general: encías sangrantes pueden ser señales tempranas de diabetes, y una mala salud dental puede causar enfermedades cardíacas.

Los contactos

En el caso de los niños, la falta de atención dental puede derivar en ausentismo escolar, bajo rendimiento académico, problemas de socialización y dolor crónico.

Para obtener más información, los beneficiarios pueden llamar a MediCal Dental al 1-800-322-6384 o a MediCal Vision al (800) 541-5555, donde podrán resolver dudas y recibir asistencia gratuita.

