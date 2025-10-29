EEUU anuncia que el SSI aumentará en 2026: ¿Cuánto recibirán los beneficiarios?

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos anunció un aumento del 2,8% en el beneficio federal del programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).

Este ajuste se aplicará a partir de enero de 2026. Este incremento, conocido como Ajuste por Costo de Vida (COLA), lleva el pago federal máximo para una pareja de $1 450 a $1 491 mensuales.

El nuevo monto federal combinado con el Programa Suplementario Estatal (SSP) del estado de Nueva York, permite a los beneficiarios que califican recibir un total de aproximadamente $40 350 al año según El Cronista.

El SSP, administrado por el estado, complementa el SSI y se mantiene en $1 872, aunque las autoridades neoyorquinas aún no confirman un ajuste para 2026.

Este apoyo es importante para millones de personas con ingresos y recursos limitados en el estado.

Cómo obtenerlo

Para acceder a la prestación combinada, los residentes de Nueva York deben cumplir con requisitos específicos establecidos por la SSA y el estado. Los criterios esenciales incluyen tener 65 años o más, o presentar ceguera o una discapacidad, además de residir permanentemente en Nueva York.

También aplican límites estrictos sobre los recursos e ingresos de los solicitantes, que no deben superar los $2 000 para una persona o $3 000 para una pareja. El primer pago que incorpora el aumento del COLA se entregará a los beneficiarios del SSI a finales de diciembre de 2025.

