Maratón de Nueva York es este domingo: conozca el recorrido y las calles cerradas por Distrito

Suscríbete a nuestros canales

Este evento deportivo, reconocido internacionalmente, genera importantes modificaciones en el tránsito debido a la extensión de su ruta que atraviesa varios distritos. La carrera comienza en Staten Island, cruza el puente Verrazzano-Narrows hacia Brooklyn y sigue por Queens, el Bronx hasta concluir en Manhattan.

Aunque la carrera comienza a las 8:00 a.m. (hora de Nueva York) con la división masculina en silla de ruedas, ya a las 5 a.m estarán cerradas la mayor parte de las avenidas involucradas en el eveno. Las diferentes categorías de corredores de élite y las distintas categorías continuarán saliendo progresivamente hasta aproximadamente las 11:30 a.m.

El tiempo límite oficial para la llegada de los últimos corredores es a las 10:00 p.m., aunque las calles comienzan a reabrirse de manera progresiva mucho antes, a medida que los corredores avanzan.

Calles cerradas en Brooklyn y Manhattan

En Brooklyn, calles como Washington Avenue cerca de Sullivan Place, Eastern Parkway entre Flatbush Avenue y Franklin Avenue, y varias otras avenidas principales permanecerán cerradas durante el evento. En Manhattan, se cerrarán tramos de calles y avenidas clave que forman parte del recorrido final hacia Central Park.

Cierre de puentes y restricciones en otros distritos

Además de las calles en Brooklyn y Manhattan, el puente Verrazzano-Narrows estará cerrado en sus diferentes niveles la mañana de la carrera. En Queens y el Bronx, también se reportan cierres de vías importantes como el puente Queensboro y el puente Willis Avenue para garantizar la seguridad de los participantes y el buen desarrollo de la maratón.

Esta organización vial permitirá el paso seguro de los atletas y minimizará el impacto en el tráfico. Los horarios de cierre y reapertura de las calles son progresivos y se reabren tan pronto como el último corredor y los vehículos de limpieza han pasado.

Calles alternativas sugeridas

El Maratón de Nueva York genera cierres masivos en los cinco distritos. Aunque las calles reabren progresivamente a medida que pasan los corredores, la mejor alternativa es siempre utilizar el sistema de metro subterráneo.

A continuación un resumen de las principales avenidas y rutas cerradas, junto con las alternativas recomendadas:

Ruta o Avenida Cerrada Distrito(s) Calle alternativa sugerida Notas Importantes Puente Verrazzano-Narrows Staten Island Brooklyn Túnel de Brooklyn-Battery (Hugh L. Carey Tunnel) o Puente de Brooklyn (estarán muy congestionados) Mejor usar el Ferry de Staten Island 4th Avenue Brooklyn 5th Avenue o 3rd Avenue (calles paralelas) Estas avenidas paralelas experimentarán tráfico muy pesado debido a los desvíos Bedford Avenue Brooklyn Flushing Avenue o Kent Avenue Busca rutas más cercanas a la costa Puente Pulaski Brooklyn Queens Puente Greenpoint Avenue o Puente Kosciuszko (I-278/BQE) El tráfico entre Brooklyn y Queens estará muy limitado Queensboro Bridge (59th St.) Queens Manhattan Túnel Queens-Midtown (I-495) o Puente de la Calle Roosevelt (Triborough) Consulta si el nivel superior del Puente de Queensboro está operativo para vehículos privados 1st Avenue (Millas 16-20) Manhattan 2nd Avenue o 3rd Avenue Estas avenidas paralelas son las principales rutas alternativas para el tráfico norte-sur en el lado este de Manhattan 5th Avenue (Uptown/Harlem) Manhattan Madison Avenue (viaje al sur) o Lexington Avenue (viaje al norte) En esta parte de Manhattan, la circulación estará restringida hasta el borde de Central Park FDR Drive (Sentido Norte) Manhattan West Side Highway (Avenida en el lado oeste) Para movimientos a lo largo de la isla, el West Side Highway o la red de metro serán las opciones más fiables Transversales de Central Park Manhattan Calle 57 (al sur del parque) o Calle 110 (Cathedral Parkway) (al norte del parque) Las transversales dentro de Central Park (65, 79, 96) estarán cerradas todo el día

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube