Maratón de Nueva York es este domingo: conozca el recorrido y las calles cerradas por Distrito

Este evento deportivo, reconocido internacionalmente, genera importantes modificaciones en el tránsito debido a la extensión de su ruta que atraviesa varios distritos. La carrera comienza en Staten Island, cruza el puente Verrazzano-Narrows hacia Brooklyn y sigue por Queens, el Bronx hasta concluir en Manhattan.
Aunque la carrera comienza a las 8:00 a.m. (hora de Nueva York) con la división masculina en silla de ruedas, ya a las 5 a.m estarán cerradas la mayor parte de las avenidas involucradas en el eveno. Las diferentes categorías de corredores de élite y las distintas categorías continuarán saliendo progresivamente hasta aproximadamente las 11:30 a.m.
El tiempo límite oficial para la llegada de los últimos corredores es a las 10:00 p.m., aunque las calles comienzan a reabrirse de manera progresiva mucho antes, a medida que los corredores avanzan.
Calles cerradas en Brooklyn y Manhattan
En Brooklyn, calles como Washington Avenue cerca de Sullivan Place, Eastern Parkway entre Flatbush Avenue y Franklin Avenue, y varias otras avenidas principales permanecerán cerradas durante el evento. En Manhattan, se cerrarán tramos de calles y avenidas clave que forman parte del recorrido final hacia Central Park.
Cierre de puentes y restricciones en otros distritos
Además de las calles en Brooklyn y Manhattan, el puente Verrazzano-Narrows estará cerrado en sus diferentes niveles la mañana de la carrera. En Queens y el Bronx, también se reportan cierres de vías importantes como el puente Queensboro y el puente Willis Avenue para garantizar la seguridad de los participantes y el buen desarrollo de la maratón.
Esta organización vial permitirá el paso seguro de los atletas y minimizará el impacto en el tráfico. Los horarios de cierre y reapertura de las calles son progresivos y se reabren tan pronto como el último corredor y los vehículos de limpieza han pasado.
Calles alternativas sugeridas
El Maratón de Nueva York genera cierres masivos en los cinco distritos. Aunque las calles reabren progresivamente a medida que pasan los corredores, la mejor alternativa es siempre utilizar el sistema de metro subterráneo.
A continuación un resumen de las principales avenidas y rutas cerradas, junto con las alternativas recomendadas:
|Ruta o Avenida Cerrada
|Distrito(s)
|Calle alternativa sugerida
|Notas Importantes
|Puente Verrazzano-Narrows
|Staten Island Brooklyn
|Túnel de Brooklyn-Battery (Hugh L. Carey Tunnel) o Puente de Brooklyn (estarán muy congestionados)
|Mejor usar el Ferry de Staten Island
|4th Avenue
|Brooklyn
|5th Avenue o 3rd Avenue (calles paralelas)
|Estas avenidas paralelas experimentarán tráfico muy pesado debido a los desvíos
|Bedford Avenue
|Brooklyn
|Flushing Avenue o Kent Avenue
|Busca rutas más cercanas a la costa
|Puente Pulaski
|Brooklyn Queens
|Puente Greenpoint Avenue o Puente Kosciuszko (I-278/BQE)
|El tráfico entre Brooklyn y Queens estará muy limitado
|Queensboro Bridge (59th St.)
|Queens Manhattan
|Túnel Queens-Midtown (I-495) o Puente de la Calle Roosevelt (Triborough)
|Consulta si el nivel superior del Puente de Queensboro está operativo para vehículos privados
|1st Avenue (Millas 16-20)
|Manhattan
|2nd Avenue o 3rd Avenue
|Estas avenidas paralelas son las principales rutas alternativas para el tráfico norte-sur en el lado este de Manhattan
|5th Avenue (Uptown/Harlem)
|Manhattan
|Madison Avenue (viaje al sur) o Lexington Avenue (viaje al norte)
|En esta parte de Manhattan, la circulación estará restringida hasta el borde de Central Park
|FDR Drive (Sentido Norte)
|Manhattan
|West Side Highway (Avenida en el lado oeste)
|Para movimientos a lo largo de la isla, el West Side Highway o la red de metro serán las opciones más fiables
|Transversales de Central Park
|Manhattan
|Calle 57 (al sur del parque) o Calle 110 (Cathedral Parkway) (al norte del parque)
|Las transversales dentro de Central Park (65, 79, 96) estarán cerradas todo el día
Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales
Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube