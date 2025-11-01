Tren se descarrila y explota en México: esto es lo que se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Una intensa movilización de los servicios de emergencia se registró esta mañana en el municipio de Tepetitlán, en el estado de Hidalgo, Mexico, tras el descarrilamiento y la subsiguiente explosión de un tren de carga.

El incidente se reportó en la cuarta manzana de la colonia Centro, generando una visible columna de humo que alertó a las autoridades y residentes.

Carga Transportada

La Presidencia Municipal de Tepetitlán emitió un comunicado oficial informando sobre la emergencia y el tipo de materiales involucrados en el descarrilamiento.

El tren transportaba una carga mixta que incluía sustancias altamente inflamables como alcohol etílico y etanol, además de grano y vehículos.

Varios vagones se incendiaron tras la explosión.

El suceso tuvo lugar en la cuarta manzana de la colonia Centro. La magnitud de la explosión y el humo obligaron a una respuesta inmediata de las corporaciones de seguridad.

Medidas de Contención

Después de la alerta, diversas corporaciones de emergencia acudieron al lugar para iniciar las labores de control y supervisión.

Las autoridades informaron que la zona del incidente ha sido debidamente acordonada para mitigar cualquier riesgo potencial para la población. El humo fue visible a varios kilómetros, lo que hizo prioritaria la delimitación del área.

En su comunicado, las autoridades de Tepetitlán hicieron un llamado a la calma y a la cooperación, enfocándose en la seguridad de los residentes:

La Presidencia Municipal enfatizó que, gracias al acordonamiento, "no existe riesgo alguno" fuera del perímetro de seguridad.

También puede visitar nuestra sección: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube