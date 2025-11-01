Insólito: pastor obligaba a sus hijos a rezar luego de ser abusados y torturados

Suscríbete a nuestros canales

Un caso de extrema gravedad ha conmocionado a la capital brasileña. Un pastor fue detenido en el Distrito Federal, acusado de múltiples delitos que incluyen la violación y tortura de cuatro niños: sus dos hijas, una hijastra y un hijastro.

Abuso, Tortura y Manipulación de la Fe

El hombre, quien predicaba en una iglesia en Santo Antônio do Descoberto (Goiás), llevó a cabo los crímenes en la residencia familiar de Recanto das Emas, Distrito Federal, entre los años 2010 y 2018, cuando las víctimas tenían entre 6 y 7 años.

El presunto victimario empleó métodos de tortura física y psicológica, usando su rol de figura de fe para someter a los menores.

Obligaba a las niñas a arrodillarse sobre granos de maíz y chapas de botellas. Además, las coaccionaba a ver películas pornográficas con él y las forzaba a presenciar los abusos sexuales entre ellas.

Tras cometer los abusos, el pastor obligaba a las víctimas a poner las manos en la Biblia y rezar con él, creando un vínculo perverso entre la fe y el trauma.

El hijastro era continuamente amenazado y agredido con castigos corporales "extremadamente graves", incluyendo golpes con alambre de púas, lo que le provocó una desfiguración permanente, con el fin de impedir que denunciara los abusos sexuales contra sus hermanastras.

Falso Profeta y detención

La investigación fue desarrollada por la Sección de Asistencia a la Mujer de la Comisaría de Recanto das Emas. La operación que condujo al arresto del agresor fue denominada "Falso Profeta".

uando el hombre se percató de que iba a ser arrestado, intentó suicidarse en su lugar de trabajo, pero fue impedido por sus compañeros y posteriormente fue detenido en un centro de urgencias.

El jefe de investigación de la Comisaría, Alexandre Godinho, afirmó que "El perpetrador se aprovechó de la fe y los lazos familiares para cometer violaciones e intentar quedar impune. Sin embargo, la investigación logró esclarecer los crímenes."

Denuncia y acusaciones formales

Las víctimas, quienes habían permanecido en silencio por miedo a represalias, falta de conocimiento legal y presiones de familiares paternos, finalmente denunciaron los casos este año tras ser contactadas por los servicios de Protección Infantil.

Las denuncias indican que las agresiones se producían tanto cuando el investigado estaba sobrio como cuando estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas.

El hombre enfrenta ahora graves cargos ante la justicia por los delitos de:

Violación agravada de persona vulnerable.

Agresión sexual agravada.

Explotación sexual de un menor.

Tortura y maltrato.

