Sujeto se graba desnudo en las áreas comunes de un edificio: así responde la Fiscalía

El Ministerio Público (MP) venezolano ha tomado acciones legales contra un joven de 22 años, identificado como Eduardo José Suárez Bercaza, por presuntamente grabarse y deambular desnudo en las áreas comunes del conjunto residencial donde reside.

La Fiscalía ha imputado al ciudadano por el delito de ultraje al pudor público.

Actuación Policial

El suceso que motivó la intervención de las autoridades se registró el pasado martes 28 de octubre en horas de la noche en el conjunto residencial El Sitio, ubicado en la población de San Antonio de Los Altos, municipio Los Salías del estado Miranda.

Funcionarios de la policía municipal fueron alertados sobre un individuo que se encontraba deambulando completamente desnudo por las zonas comunes del edificio.

Una comisión policial se trasladó al lugar y constató la irregularidad. Suárez Bercaza fue detenido inmediatamente por los oficiales y puesto a la orden del Ministerio Público para el inicio del proceso legal.

La Fiscalía Tercera de la jurisdicción se encargó de la audiencia de presentación, donde se formalizó la acusación.

El MP imputó a Suárez Bercaza por el delito de ultraje al pudor público.

Tras evaluar los elementos de convicción presentados por los fiscales del caso, el Tribunal 6° municipal de Miranda dictó una medida cautelar sustitutiva de libertad.

La medida acordada consiste en la realización de 120 horas de labor social en su comunidad, en lugar de una privación de libertad.

